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Лесник: эффективный диалог между берегами Днестра сейчас очень важен

Лесник: эффективный диалог между берегами Днестра сейчас очень важен

Кишиневу и Тирасполю удалось исключить политический фактор и сконцентрироваться на защите жизни и здоровья людей в период объявленной в мире пандемии, отметила вице-премьер по реинтеграции.

Представителям обоих берегов Днестра удалось исключить политический фактор, сконцентрировавшись на здоровье людей в условиях распространения коронавируса, заявила вице-премьер по реинтеграции в РМ Кристина Лесник на брифинге в среду, передает sputnik.md.

Так, по ее словам, за последнюю неделю были приняты как системные, так и краткосрочные меры. Лесник отметила, что Бюро по реинтеграции удалось добиться, чтобы некоторые категории населения, проживающие на правом берегу Днестра, могли свободно передвигаться в условиях карантина. Эта мера касается фермеров, пожарных, полицейских, инженеров, которые обслуживают газовые и электросети.

"Сейчас, как никогда, важно, чтобы диалог между обоими берегами Днестра был максимально эффективным", - заявила Лесник.

По ее словам, Бюро удалось разработать механизм доступа к лекарствам гражданам Молдовы. Для этого власти выделили две партии медикаментов, но уже сейчас, продолжила Лесник, поступил запрос на две дополнительные.
Вице-премьер также обратила внимание на то, что поддерживает постоянный диалог с Тирасполем, даже в условиях действия режима чрезвычайного положения.

"Нам, вероятно, впервые за всю историю приднестровского урегулирования удалось исключить политический фактор, дабы сконцентрироваться на защите жизни и здоровья людей", - отметила Лесник.

sputnik.md
  • Сегодня, 16:46
  • DTV
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