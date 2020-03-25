Кишиневу и Тирасполю удалось исключить политический фактор и сконцентрироваться на защите жизни и здоровья людей в период объявленной в мире пандемии, отметила вице-премьер по реинтеграции.
Представителям обоих берегов Днестра удалось исключить политический фактор, сконцентрировавшись на здоровье людей в условиях распространения коронавируса, заявила вице-премьер по реинтеграции в РМ Кристина Лесник на брифинге в среду, передает sputnik.md.
Так, по ее словам, за последнюю неделю были приняты как системные, так и краткосрочные меры. Лесник отметила, что Бюро по реинтеграции удалось добиться, чтобы некоторые категории населения, проживающие на правом берегу Днестра, могли свободно передвигаться в условиях карантина. Эта мера касается фермеров, пожарных, полицейских, инженеров, которые обслуживают газовые и электросети.
"Сейчас, как никогда, важно, чтобы диалог между обоими берегами Днестра был максимально эффективным", - заявила Лесник.
По ее словам, Бюро удалось разработать механизм доступа к лекарствам гражданам Молдовы. Для этого власти выделили две партии медикаментов, но уже сейчас, продолжила Лесник, поступил запрос на две дополнительные. Вице-премьер также обратила внимание на то, что поддерживает постоянный диалог с Тирасполем, даже в условиях действия режима чрезвычайного положения.
"Нам, вероятно, впервые за всю историю приднестровского урегулирования удалось исключить политический фактор, дабы сконцентрироваться на защите жизни и здоровья людей", - отметила Лесник.