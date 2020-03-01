Чешская компания подготовила список рекомендаций, которые позволят обезопасить автомобилистов и пассажиров в условиях пандемии коронавируса В первую очередь в компании посоветовали, что если потребуется отправиться куда-либо на автомобиле, то лучше не делить его с попутчиками. Но если же пассажиров придется перевозить, то нужно убедиться в отсутствии у них симптомов заболевания, а также пользоваться респираторами или медицинскими масками
Что следует дезинфицировать в салоне: рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, ручки дверей и переключатели мультимедийной системы. Не стоит забывать также про переключатели на рулевой колонке (указатели поворота, управление стеклоочистителями, круиз-контроль), подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки, внешние ручки дверей и багажника.
Изображение: Skoda
Дезинфицировать салон советуют любой жидкостью с содержанием спирта свыше 70%, но следует быть осторожным с количеством средства и следить, чтобы ткань не намокла, ведь это может привести к потере материалом цвета. Перекись водорода использовать нельзя. После дезинфекции салон автомобиля следует тщательно проветрить. Также важно прочистить систему кондиционирования воздуха.
Изображение: Skoda
На АЗС важно свести к минимуму контакты с персоналом — лучше всего выбрать заправку с системой самообслуживания. А чтобы посещать их реже — надо заправлять полный бак.