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Как дезинфицировать ваш автомобиль: инструкция от Skoda

Как дезинфицировать ваш автомобиль: инструкция от Skoda

Чешская компания подготовила список рекомендаций, которые позволят обезопасить автомобилистов и пассажиров в условиях пандемии коронавируса
В первую очередь в компании посоветовали, что если потребуется отправиться куда-либо на автомобиле, то лучше не делить его с попутчиками. Но если же пассажиров придется перевозить, то нужно убедиться в отсутствии у них симптомов заболевания, а также пользоваться респираторами или медицинскими масками

Что следует дезинфицировать в салоне: рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, ручки дверей и переключатели мультимедийной системы.
Не стоит забывать также про переключатели на рулевой колонке (указатели поворота, управление стеклоочистителями, круиз-контроль), подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки, внешние ручки дверей и багажника.

Как дезинфицировать ваш автомобиль: инструкция от Skoda
Изображение: Skoda

Дезинфицировать салон советуют любой жидкостью с содержанием спирта свыше 70%, но следует быть осторожным с количеством средства и следить, чтобы ткань не намокла, ведь это может привести к потере материалом цвета. Перекись водорода использовать нельзя. После дезинфекции салон автомобиля следует тщательно проветрить. Также важно прочистить систему кондиционирования воздуха.

Как дезинфицировать ваш автомобиль: инструкция от Skoda
Изображение: Skoda

На АЗС важно свести к минимуму контакты с персоналом — лучше всего выбрать заправку с системой самообслуживания. А чтобы посещать их реже — надо заправлять полный бак.

auto.mail.ru
  • Сегодня, 17:41
  • DTV
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