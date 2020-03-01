Инспекторы ГАИ, бойцы спецподразделения и курсанты ТЮИ МВД ПМР встречали врачей, медсестёр и младший медперсонал после трудового дня. Сотрудники милиции вручали им цветы.
Первоначально люди были в растерянности – не праздник же! Но повод для такого внимания – не красный день календаря, а то, что именно сейчас от действий этих специалистов зависят здоровье и жизни граждан Приднестровья. А на тех, кто трудится в инфекционном госпитале, в нынешней ситуации особая нагрузка.
Мы присоединяемся к словам благодарности в адрес врачей и медсестёр, лаборантов и санитаров. Спасибо вам за ваш труд!