Япония и МОК приняли решение о переносе летней Олимпиады на следующий год. Перенос главного спортивного события происходит впервые, однако ранее Олимпийские игры уже отменяли.
Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться этим летом в Токио, перенесены. Это решение было принято японскими властями после переговоров с руководством Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции.
При этом Японии и МОК подчеркивают: об отмене главного спортивного события речь не идет. Олимпийский огонь останется в Японии, а название Игр - «Токио-2020» - не изменится. Однако перенос может оказать ощутимый урон японской экономике, уже вложившей в организацию события свыше $12 млрд. Согласно отчету компании SMBC Nikko Securities Inc., из-за переноса рост японского ВВП может замедлиться на 1,4%.
Хотя перенос главного спортивного события на целый год происходит впервые, история знает несколько случаев, когда Олимпиада была отменена.
Олимпиады в Берлине
В 1912 году было объявлено, что хозяйкой следующей Олимпиады станет Германия. Однако в тот момент никто не ожидал, что в 1916 противоборство между странами произойдет не на стадионе Deutsches Stadion, специально построенном к Играм, а на настоящем поле битвы.
Первая мировая война внесла коррективы в планы стран-участниц. Организаторы надеялись, что мира удастся достигнуть уже к Рождеству, однако война затянулась на четыре долгих года. Не помогла и экехирия - так в античные времена называли священное перемирие в период Олимпиады.
Примечательно, что порядковый номер «VI» так и остался закрепленным за отмененной берлинской Олимпиадой. Впоследствии это стало традицией, к которой мировое сообщество было вынуждено прибегнуть через 24 года.
Церемония открытия Олимпийских игр 1936 года
В следующий раз шанс провести Олимпийские игры был предоставлен Германии в 1936 году. И хотя эта Олимпиада состоялась, ее проведение долго оставалось под вопросом. Право на проведение XI летних Игр Германия получила в 1931 году, еще до того, как к власти в стране пришел Адольф Гитлер.
После этого международное сообщество неоднократно предлагало перенести Олимпиаду в испанскую Барселону. В 1936 году участники Международной конференция в защиту олимпийских идей объявили, что Олимпиада не может проводиться в тоталитарном государстве, проповедующем идеи расизма. Однако Международный олимпийский комитет после проверки постановил, что не видит причин в переносе Игр.
Испания и Литва объявили о бойкоте соревнований по политическим причинам. Советский Союз, в котором на тот момент даже не было Олимпийского комитета, также принял решение проигнорировать мероприятие.
Игры 1936 года вошли в историю как одни из самых противоречивых Олимпиад. Впоследствии МОК признал, что действия Комитета в преддверии берлинских Игр были ошибочными.
Вторая мировая война
В 1940 году Япония готовилась принимать сразу две Олимпиады: летнюю - в Токио, и зимнюю - в Саппоро. Однако, за три года до долгожданного спортивного события, Япония начала полномасштабную войну с Китаем. Ссылаясь на то, что стране потребуются силы для ведения боевых действий, Японская империя отказалась от проведения Игр. Выбор МОК пал на Хельсинки и немецкий город Гармиш-Партенкирхен, где в 1940 должны были пройти летние и зимние Игры.
Но обеим Олимпиадам было не суждено состояться: этому помешала Вторая мировая война. Отмена коснулась и Олимпиады 1944 года, право на проведение которой было дано Лондону еще до начала войны. Другими претендентами на проведение Игр были Рим, Детройт, Будапешт, Монреаль, Афины, Лозанна и все те же Хельсинки. В 1944 году была отменена и зимняя Олимпиада, которая должна была состояться на итальянском курорте Кортино-д’Ампеццо.
Многие из этих городов впоследствии все же смогли провести Игры: Хельсинки - в 1952, Токио - в 1964, а в 1972 Саппоро принял зимние Олимпийские игры.
После войны Лондон без выборов получил право на проведение Игр 1948 года. Время для проведения такого дорогостоящего мероприятия было не самым удачным: Великобритания все еще восстанавливала свою экономику после кровопролитной войны.
Соединенные Штаты оказывали стране экономическую поддержку, однако на момент проведения Игр в Великобритании все еще действовала система рационирования продовольствия, а атлеты были вынуждены размещаться в казармах и школах. Тем не менее, Олимпиада-1948 прошла успешно: в Играх приняли участие рекордные на тот момент 59 стран.
Мюнхенский теракт
В 1972 году Олимпиада впервые в современной истории была прервана в результате самого трагичного эпизода в истории Игр.
Олимпийские игры в Мюнхене были крайне важны для руководства Германии. Власти надеялись, что смогут перечеркнуть воспоминания о противоречивых Играх 1936 года, ставших площадкой для пропаганды нацистских идей. Организаторы провели очень тщательную работу. Единственное, на что впоследствии была обращена критика, - организация мер безопасности.
5 сентября 1972 года несколько членов террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники израильских спортсменов. Полиция и спецназ ФРГ действовали крайне неэффективно; в результате погибли 11 заложников.
Сотрудники полиции ФРГ во время операции по освобождению заложников, 5 сентября 1972
МОК объявил, что вынужден прервать Игры, однако уже через сутки было принято решение о продолжении соревнований. golos-ameriki.ru