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Президент утвердил Доктрину информационной безопасности республики

Президент утвердил Доктрину информационной безопасности республики

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ об утверждении Доктрины информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на 2020–2026 годы. Документ разработан в рамках реализации Стратегии развития ПМР на 2019–2026 годы.

Доктрина является документом стратегического планирования и отражает систему официальных взглядов на обеспечение информационной безопасности республики, передает novostipmr.com.

В нём отмечается, что современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы. Она активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Приднестровья.

«Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является усиление деятельности специальных служб иностранных государств, а также иных организаций или преступных элементов, осуществляющих техническую разведку, в целях получения доступа к защищаемой государством информации. Они все в больших масштабах используют средства оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в республике», - говорится в документе.

В Доктрине также приводятся угрозы внутреннего характера. Это, в частности, недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности, тяжелое экономическое положение республики, а также отсутствие технических средств защиты между специализированными абонентскими устройствами органов государственной власти и управления.

Среди государственных интересов в информационной сфере – доведение до приднестровской и международной общественности достоверной информации о государственной политике ПМР и её официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире.

В Доктрине прописаны и стратегические задачи информационной безопасности на 2020-2026 годы. Это разработка средств обеспечения информационной безопасности, создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также создание государственных целевых программ в данной сфере.

Кроме того, задачей стратегического характера является «оперативное реагирование на информационные вбросы, факты распространения провокационных и недостоверных сведений в социальных сетях с последующим опубликованием опровержений, пояснений с обязательным комментарием компетентных специалистов, экспертов и их размещение на официальных страницах органов государственной власти и управления».

В документе приводятся основные направления обеспечения информационной безопасности. Так, в области обороны страны это развитие защищенных, засекреченных систем связи и управления войсками и оружием, а также совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и радиоэлектронной борьбы.

В сфере государственной и общественной безопасности предполагается, в частности, противодействовать использованию информационных технологий для пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной исключительности с целью подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности, насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности ПМР.

Основным направлением обеспечения информационной безопасности в экономической сфере среди прочих является создание благоприятных условий для инновационного развития отрасли информационных технологий. Доктрина предусматривает и ликвидацию зависимости от зарубежных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания и развития отечественных разработок.

Обеспечение информационной безопасности в области науки, технологий и образования предполагает научные исследования и опытные разработки для создания перспективных технологий и средств обеспечения информационной безопасности, а также развитие кадрового потенциала в этой сфере.

В течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего указа органы госвласти и управления должны будут разработать и направить на утверждение президенту план мероприятий, направленный на реализацию Доктрины информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на 2020–2026 годы.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:54
  • DTV
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