Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ об утверждении Доктрины информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на 2020–2026 годы. Документ разработан в рамках реализации Стратегии развития ПМР на 2019–2026 годы.
Доктрина является документом стратегического планирования и отражает систему официальных взглядов на обеспечение информационной безопасности республики, передает novostipmr.com.
В нём отмечается, что современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы. Она активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Приднестровья.
«Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является усиление деятельности специальных служб иностранных государств, а также иных организаций или преступных элементов, осуществляющих техническую разведку, в целях получения доступа к защищаемой государством информации. Они все в больших масштабах используют средства оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в республике», - говорится в документе.
В Доктрине также приводятся угрозы внутреннего характера. Это, в частности, недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности, тяжелое экономическое положение республики, а также отсутствие технических средств защиты между специализированными абонентскими устройствами органов государственной власти и управления.
Среди государственных интересов в информационной сфере – доведение до приднестровской и международной общественности достоверной информации о государственной политике ПМР и её официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире.
В Доктрине прописаны и стратегические задачи информационной безопасности на 2020-2026 годы. Это разработка средств обеспечения информационной безопасности, создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также создание государственных целевых программ в данной сфере.
Кроме того, задачей стратегического характера является «оперативное реагирование на информационные вбросы, факты распространения провокационных и недостоверных сведений в социальных сетях с последующим опубликованием опровержений, пояснений с обязательным комментарием компетентных специалистов, экспертов и их размещение на официальных страницах органов государственной власти и управления».
В документе приводятся основные направления обеспечения информационной безопасности. Так, в области обороны страны это развитие защищенных, засекреченных систем связи и управления войсками и оружием, а также совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и радиоэлектронной борьбы.
В сфере государственной и общественной безопасности предполагается, в частности, противодействовать использованию информационных технологий для пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной исключительности с целью подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности, насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности ПМР.
Основным направлением обеспечения информационной безопасности в экономической сфере среди прочих является создание благоприятных условий для инновационного развития отрасли информационных технологий. Доктрина предусматривает и ликвидацию зависимости от зарубежных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания и развития отечественных разработок.
Обеспечение информационной безопасности в области науки, технологий и образования предполагает научные исследования и опытные разработки для создания перспективных технологий и средств обеспечения информационной безопасности, а также развитие кадрового потенциала в этой сфере.
В течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего указа органы госвласти и управления должны будут разработать и направить на утверждение президенту план мероприятий, направленный на реализацию Доктрины информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики на 2020–2026 годы.