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Президент проинспектировал обстановку в микрорайоне Бендер "Северный"

Президент проинспектировал обстановку в микрорайоне Бендер "Северный"

Микрорайон "Северный" вплотную примыкает к селу Варница, двое жителей которого инфицированы коронавирусом. Их диагноз был установлен на основании результатов лабораторных исследований, полученных из Кишинева 20 марта. Уже со следующего дня село и городской микрорайон закрыли на карантин.

Жители находятся в контролируемой изоляции. За полноценное жизнеобеспечение граждан временно отрезанных от внешнего мира территорий отвечает Оперативный штаб при Президенте, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

Сегодня Вадим Красносельский вместе с руководителем Оперштаба Русланом Мовой и главой бендерской госадминистрации посетили "Северный". Пообщались с местными жителями, обратив внимание на тот факт, что далеко не все находятся в общественных местах в масках. При этом защитные повязки есть в свободном доступе в магазинах и аптеках. Президент призвал собеседников к большей сознательности и ответственности. Спрашивал, всем ли необходимым обеспечен микрорайон. По словам фармацевтов, некоторые медикаменты на исходе либо их уже нет в наличии. Это связано с задержкой автомобилей, груженных лекарственными препаратами для приднестровцев на молдавской границе. Вадим Красносельский проинформировал сотрудников и посетителей аптечных пунктов о том, что несколько из застрявших машин наконец прошли затребованные молдавской стороной затяжные процедуры и прибыли в Приднестровье. В ближайшее время аптечные запасы пополнятся.

Что касается продовольствия, то торговая сеть обеспечивается на основании запросов. На сегодняшнее утро покупатели и продавцы отмечали недостаток цитрусовых. Это связано с резко возросшим спросом на богатую витаминами группу продуктов. Президент поручил обеспечить оперативную доставку дополнительных объемов запрашиваемой продукции.

Участники инспекционного выезда побывали на опорном пункте ОВД микрорайона "Северный". Число его посетителей заметно возросло в связи с установкой в помещении опорного пункта банкомата для обналичивая денежных средств. Доступ к аппарату обеспечен при строгом соблюдении санитарно-карантинных требований.

Пообщался Глава государства и с сотрудниками милиции, нахоящимися на постах по периметру микрорайона. В целом ситуация на "Северном" стабильна. Новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Население относится к вынужденной изоляции с пониманием.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 11:20
  • DTV
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