Еще два таможенных поста в Молдове временно приостанавливают свою деятельность из-за ситуации с COVID-19.
Как сообщает point.md ссылаясь на Таможенную службу РМ, такая мера предусмотрена распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 26 марта.
Таким образом, начиная с 29 марта 2020 года, с 8:00, движение через таможенные посты "Костешты - Стынка" (молдо-румынская граница) и "Бричаны - Росошаны" (молдо-украинская граница) будет прекращено.
В контексте эпидемиологической ситуации Таможенная служба еще раз призывает граждан отложить все поездки и соблюдать ограничительные меры, введенные властями, чтобы предотвратить распространение эпидемии COVID-19.