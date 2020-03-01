Группа Zdob Și Zdub решила морально поддержать людей в период пандемии COVID-19 и записала песню о коронавирусе, в которой призвала жителей Молдовы соблюдать карантинные меры, не паниковать, заниматься спортом, петь или танцевать и оставаться позитивными, передает Noi.md.
Как отмечается в сообщении в соцсети, группа Zdob și Zdub находится на карантине, как и большинство сограждан. Вся музыкальная индустрия, сфера культуры, а также другие социальные и экономические сферы находятся в кризисе из-за пандемии COVID-19. Здубы считают, что в такой период миссия артистов — поддержать людей морально.
«Соблюдайте карантин и гигиену, но даже дома не забывайте заниматься спортом, петь или танцевать. Оставайтесь позитивными! Давайте заботиться друг о друге, уважать друг друга. Жить гуманно при любых обстоятельствах! Мы надеемся, что учёные и государственные структуры найдут решения и остановят пандемию. Мы благодарим всех граждан, которые остаются на работе по долгу службы и помогают стране функционировать в этот сложный период.
Благодарим врачей, полицию, санитарные службы, работников пищевой и фармацевтической промышленности, военных, учителей, которые преподают online и других», — говорится в обращении группы Zdob și Zdub.
На странице Zdob și Zdub в соцсети размещен текст и видео записанной новой песни группы на самую актуальную сейчас для всего мира тему.
Давай, прыгай со мной! Чтобы было хорошо, ой, Не лежи на животе, Прыгай вверх! Потому что, Мир сегодня наизнанку. Жизнь коротка, это да… Вот это минус, А не плюс… Это вирус! Или это сон? Это эпидемия Это безумие… Мир сегодня наизнанку. Братья... На Востоке и на Западе Не грустите, Jump, jump! Улыбайся! Человеком оставайся! Постарайся. Прыгай с нами Прыгай с нами! Jump, c'mon Everybody, До солнышка, До небушка Дотянемся Руками. Прыгай с нами... Струнами — по чакрам, По засухе — аквой, Радостью — по страхам Музыкой — по паху!