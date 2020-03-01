Бывший директор Республиканской клинической больницы в РМ Анатолий Чуботару рассказал о том, как заразился первый врач, который интубировал пациента с коронавирусом.
По его словам, медику пришлось снять очки, потому что запотело стекло и он не мог видеть сквозь него, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
«Работая очень близко к лицу пациента, он вдохнул вирус», - рассказал Чуботару.
Решение, которое медперсонал нашел позже, стала маска для дайвинга.
«Мы протестировали много вариантов: маски пожарных, сварщиков, а потом увидели маску для дайвинга. Она очень герметичная, просто идеальная. Я работал над ней два дня, продумал подачу кислорода, чтобы не запотевало стекло, и чтобы была 100% защита. Очень важна хорошая защита, когда вы находитесь на расстоянии 3-5 см от рта пациента», - рассказал Анатолий Чуботару.
Врач сказал, что ему помог певец Паша Парфени, который увлекается дайвингом и в течение часа привез в Республиканскую больницу шесть таких масок.
По словам Чуботару, здание Республиканской клинической больницы не подходит для лечения пациентов с коронавирусом, поскольку в нем очень плохая вентиляция и вирус может легко распространяться.
«Здание очень не подходит для лечения пациентов с такими инфекциями. Вся система вентиляции повреждена землетрясениями. Тяжелые пациенты, при работе с которыми нужны серьезные защитные меры, не должны быть там. Эта больница может принимать пациентов, состояние которых более легкое. У нас есть отделение интенсивной терапии, с отремонтированной вентиляцией, на 14 коек, туда и поступают все пациенты», - сказал Чуботару.
Республиканская клиническая больница является одним из стратегических учреждений в борьбе с COVID-19. Сюда, как правило, поступают пациенты с коронавирусом в тяжелом состоянии и с сопутствующими заболеваниями.
Напомним, что 24 марта в прессе появилась информация о том, что четырем сотрудникам Республиканской клинической больницы в частной лаборатории диагностировали COVID-19. Однако в тот же день министерство здравоохранения РМ заявило, что сомневается в правдивости результатов этих тестов и проведет повторный анализ в лаборатории НАОЗ. В тот же день премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил о решении уволить директора больницы.