Президент провел очередное заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространению вируса. Участники совещания обменялись актуальной информацией. По данным, озвученным Министром здравоохранения ПМР Алексеем Цурканом, на утро сегодняшнего дня в мире зарегистрировано свыше 533 тысяч заболевших коронавирусом (прирост за сутки составил 61000 случаев). География распространения – 176 стран. На первое место по масштабу заболеваемости вышли США. В пятерке по-прежнему Китай, а также Италия, Испания и Германия. 24 тысячи человек погибло в мире от COVID-19. В Украине без малого две сотни зарегистрированных носителей коронавирусной инфекции, в Молдове зафиксировано 177 заболевших (двое из них умерли, двое выздоровели), сообщает пресс-служба Президента ПМР. По данным на первую половину дня, в Слободзейском госпитале находятся 43 приднестровца. 18 из них поступили в течение последних суток. У девятерых был подтвержден коронавирус. 21 человек ожидали результатов лабораторных исследований. Ко второй половине дня диагноз подтвердился еще у двоих жителей Приднестровья. Масштабная изоляция организована в отношении оперативного персонала ЗАО «Молдавская ГРЭС». Часть работников станции будут проживать в течение двух недель в днестровском профилактории «Солнечный». Эта мера связана с выявлением COVID-19 у одного из сотрудников МГРЭС. В случае обнаружения большего числа инфицированных в условия контролируемой изоляции будут помещены все жители Днестровска и, возможно, прилегающего к нему села Незавертайловка, отмечалось в ходе сегодняшнего совещания.
Не истек пока двухнедельный карантин, объявленный для жителей микрорайона Бендер «Северный», который граничит с селом Варница, среди жителей которого также выявлены зараженные коронавирусом. Участники заседания обсудили ряд текущих вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности зон массовой изоляции. Руслан Мова проинформировал о проводимой в этом направлении работе. По его словам, на подъездах к «Северному» и непосредственно в микрорайоне функционируют восемь постов органов внутренних дел ПМР. Вчера с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности туда были доставлены сотрудники «Спецавтохозяйства», которые обеспечили вывоз ТБО, а также работники ЖКХ, отвечающие за обработку дизраствором мест общественного пользования. Дезинфекция проводится не только в «Северном»: силами трех сотен сотрудников МВД и ЖКХ обработано свыше 5200 помещений и площадок по всей республике.
Утром 190 граждан Приднестровья, проживающих в различных районах республики, были доставлены в аэропорт Кишинева. Оттуда при содействии российского посольства организованы чартерные рейсы в Москву. Министерство внутренних дел ПМР, задействуя транспорт, предоставленный различными предприятиями и организациями, продолжает развозить на работу и домой медицинских работников. Только сегодня до рабочего места добрались таким образом 113 сотрудников учреждений сферы здравоохранения. Не простаивает и горячая линия штаба. За минувшие сутки принято 845 звонков (в период карантина – порядка 10 000 обращений). На сегодняшний день число не допущенных в республику зарубежных граждан составило 1317 человек. По основаниям, установленным чрезвычайным положением, допуск на въезд в Приднестровье в течение вчерашнего дня получили 42 человека. Граждане, находящиеся в самоизоляции, – под системным надзором. Проверки исполнения карантинных требований каждым из них проводились многократно. Всего зарегистрировано свыше 4,5 тысяч посещений сотрудниками милиции изолированных на дому граждан. Строго контролируется деятельность в условиях чрезвычайного положения торговых объектов. Вчера из-за допущенных нарушений приостановлена работа 21 из них. Проверяют и ценообразование. Зафиксировано пять случаев необоснованного завышения стоимости товаров продуктовой линии. К нарушителям приняты меры. Ограничения вводятся и для покупателей. Решено, что в одни руки будут отпускать не больше трех комплектов (9 единиц) защитных масок, полсотни перчаток (25 пар) и трех флаконов антисептика. Минздравом утверждена форма письменного предупреждения пациента об ответственности за действия или бездействие, которые могут привести к заражению инфекционными заболеваниями. Для граждан, которые нуждаются в лекарственных препаратах, приобретение которых возможно исключительно за пределами ПМР, продуман механизм подачи заявки в определенные аптеки Приднестровья, которые будут доставлять адресно запрашиваемые медикаменты – без наценки. Ведется организация привлечения к работе студентов старших курсов медфакультета ПГУ. Запущена акция «Врач-доброволец» (поступило пять заявлений о желании приступить к работе в инфекционном госпитале). Стартовал дистанционный образовательный модуль для медиков, работающих в условиях распространения коронавируса. Фирма «Шериф» выделила государству безвозмездную помощь в размере 10 миллионов рублей на материальное поощрение граждан, задействованных в практической борьбе с распространением коронавируса.
Президент спрашивал о практических мерах, принимаемых для защиты медперсонала от заражения. Вадим Красносельский настаивает, что экипированы с точки зрения защиты должны быть все бригады скорой медицинской помощи (их в республике 32) – независимо от заявленной изначально причины вызова. Изготавливаемые нашими швейными предприятиями комплекты защитной одежды необходимо без промедления предоставить в распоряжение медиков, работающих по вызову. Кроме того, в защитных костюмах обязаны встречать пациентов не только инфекционисты и врачи приемных отделений, но и терапевты, ведущие прием в поликлиниках. Фабрикам поручено максимально нарастить производство.
Вернулись сегодня к вопросу материальной поддержки граждан, оказавшихся из-за введения режима чрезвычайного положения без возможности заработка средств к существованию. Местные администрации совместно с Минсоцразвития формируют списки тех, кто нуждается в обеспечении продуктовыми наборами. Говорили и о необходимости усиления карантинного режима. Решено ограничить выход на улицу гражданам старше 60 лет. Покидать жилье без веского повода (к числу таковых отнесено посещение аптеки или магазина) можно будет лишь тем, кто задействован в производственном процессе или служебной деятельности. Руководителям всех форм собственности необходимо будет выписать сотруднику соответствующую справку. Кроме того, жителей республики обязуют иметь при себе паспорт. Патрульным службам предоставлено право запрашивать документы у прохожих, интересоваться причиной нахождения на улице и в случае отсутствия аргументированных доводов препровождать нарушителей ужесточенного карантинного режима к месту их проживания.
Президент призвал всех к консолидации, отметив, что в существующих обстоятельствах физическая разобщенность, личностная изолированность членов общества – это фактор его единства в борьбе с общей проблемой. Вадим Красносельский подчеркнул, что ситуацию надо оценивать реально. Сегодня не время для розовых очков, их необходимо сменить на защитные, подытожил совещание Глава государства. Следующее заседание Оперативного штаба намечено на завтрашний полдень.