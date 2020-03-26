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С 28 марта можно будет записываться в очередь на чартеры в Молдову

С 28 марта можно будет записываться в очередь на чартеры в Молдову

В соответствии с Положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 6 от 26.03.20 Министерство иностранных дел и европейской интеграции в РМ будет координировать процесс репатриации граждан Республики Молдова чартерными воздушными рейсами.

С этой целью дипломатические и консульские представительства будут обновлять информацию о людях, находящихся в затруднительном положении, отдавая приоритет детям, студентам, лицам, проходящим лечение, и другим категориям обездоленных граждан, передает noi.md.

Начиная с 28 марта 2020 года, заинтересованные лица смогут зарегистрироваться в Интернете на веб-страницах и страницах дипломатических и консульских представительств в Facebook (mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf).

Приоритетные направления для авиаперелетов будут предложены на утверждение Комиссии по исключительным ситуациям, которая разрешает чартерные рейсы во время чрезвычайного положения.

Исключительные чартерные билеты будут приобретены непосредственно у операторов полетов после утверждения маршрута Комиссией по исключительным ситуациям. Обновленную информацию об авторизованных чартерных рейсах можно найти на официальном сайте Органа гражданской авиации Республики Молдова по адресу: caa.md/rom/news/ и на странице ОГА в facebook.

По прибытии в Кишинев пассажиры этих рейсов пройдут процедуру медицинского обследования и будут находиться 14 дней на карантине в условиях самоизоляции.

noi.md
  • Вчера, 19:46
  • DTV
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