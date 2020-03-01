Dnestr.TV

 
0

Минпрос опубликовал методические рекомендации по дистанционному обучению

Минпрос опубликовал методические рекомендации по дистанционному обучению

С 1 апреля все приднестровские школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) переходят на дистанционные формы обучения.

Министерством просвещения разработаны методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщает novostipmr.com ссылаясь на в пресс-службу ведомства.

Организациям образования рекомендуется проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.

Организации СПО могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения для использования в учебном процессе.

Также Минпрос открыл горячую линию для представителей учебных учреждений и родителей: 0 (533) 22-189 и 0 (533) 22-067 (по вопросам СПО).

Напомним, в Приднестровье до 5 апреля будет действовать режим ЧП в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По последним данным Оперативного штаба, в ПМР официально подтверждены 11 случаев COVID-19.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • Вниманию граждан!

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • Вниманию граждан!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна