С 1 апреля все приднестровские школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) переходят на дистанционные формы обучения.
Министерством просвещения разработаны методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщает novostipmr.com ссылаясь на в пресс-службу ведомства.
Организациям образования рекомендуется проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов.
Организации СПО могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения для использования в учебном процессе.
Также Минпрос открыл горячую линию для представителей учебных учреждений и родителей: 0 (533) 22-189 и 0 (533) 22-067 (по вопросам СПО).
Напомним, в Приднестровье до 5 апреля будет действовать режим ЧП в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По последним данным Оперативного штаба, в ПМР официально подтверждены 11 случаев COVID-19.