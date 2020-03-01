В период с 20 по 26 марта на территории республики зарегистрировано 151 сообщение о преступлениях. По 120 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зафиксирован факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемые лица установлены), три грабежа (раскрыты), одно изнасилование (подозреваемый установлен), 25 краж (восемь из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (лицо установлено). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (все раскрыты).
Сотрудниками ОВД разыскано 11 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано девять госдолжников и четыре неплательщика алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировано 992 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 30 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, Слободзейском и Дубоссарском районах – по пять, Тирасполе, Рыбницком и Каменском районах – по четыре, Григориопольском районе – два.
С 20 по 26 марта на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибло два человека в г. Слободзея (причина – неосторожное обращение с огнём). Раненых нет. Два пожара зафиксировано в Слободзейском районе (г. Слободзея и с. Незавертайловка), столько же – на территории Рыбницкого района (с. Плоть и г. Рыбница), по одному пожару – в Тирасполе и на территории обслуживания Бендер (с. Парканы). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов.