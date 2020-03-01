177 стран, на практике столкнувшихся в коронавирусом, больше 603 тысяч заболевших (прирост за минувшие сутки свыше 70 тысяч), 132 тысячи тех, кто сумел побороть инфекцию, 27800 жизней, которые оборвал COVID-19. Это ситуация в мире в цифрах. Больше всего инфицированных выявлено в США, за Америкой в этой тревожной статистике следуют Италия, Китай, Испания, Германия. Среди украинцев 310 заболевших. У почти трети из них коронавирус выявлен в течение прошедших суток (114 случаев). В Молдове заболело 199 человек (+21 за сутки).
Как сообщается на сайте Президента ПМР, в Приднестровье 11 подтвержденных фактов инфицирования COVID-19. В инфекционном госпитале Слободзеи находятся 64 жителя республики. 38 из них госпитализировано накануне. В кишиневскую лабораторию отправлено 45 проб. В условия изоляции помещена часть коллектива Молдавской ГРЭС. На контролируемом карантине находятся все жители микрорайона Бендер «Северный». Эти данные озвучил на заседании оперативного штаба при Президенте Министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан. Он сообщил коллегам о создании дополнительного органа – оперативного медицинского штаба, в состав которого вошли семь человек. Возглавила организационную единицу первый замминистра здравоохранения Кристина Албул (она же руководит коронавирусным госпиталем, развернутым на базе Слободзейской РКБ). Среди первых управленческих шагов – разработка плана по созданию многоуровневой системы противодействия распространению коронавируса и оказания медицинской помощи пострадавшим. Речь идет о четком разделении учреждений, где будут находиться инфицированные граждане, те, кто ожидают результатов анализов, и лица из окружения потенциальных больных.
В оперативном порядке врачи обеспечиваются средствами защиты. Больше полутора сотен отшитых приднестровскими фабриками халатов уже находятся в распоряжении Оперативного штаба и распределяются по медучреждениям. Изготовители сообщили о готовности к сегодняшнему утру еще 150 единиц. Президент призвал не ждать вечерней поставки, а распределять защитные средства по мере их поступления с производства. Вадим Красносельский снова вернулся к первоочередной значимости вопроса сохранения здоровья медиков. Государство делает для защиты медперсонала все возможное, но проблемой остается халатность и непонимание уровня опасности среди самих врачей. Контроль соблюдения мер безопасности должен быть строжайшим, нацелил Глава государства.
Снова вернулись к вопросу целесообразности организации изолированного проживания врачей, работающих в коронавирусном госпитале. Ежедневный контакт с членами семей чреват их заражением. К пониманию этого пришли не только представители Оперативного штаба, но и сами врачи, которые изначально скептически, а некоторые и негативно отнеслись к данной инициативе. Еще два дня назад в качестве компактного места проживания медперсонала Слободзейской РКБ рассматривался санаторий-профилакторий «Солнечный». Стремительно меняющиеся обстоятельства внесли коррективы в планы. На сегодняшний день корпус днестровского санатория полностью занят сотрудниками Молдавской ГРЭС, которых изолировали на две недели в связи с выявлением среди работников случая инфицирования коронавирусом. Временным местом проживания врачей, работающих с носителями вируса, определен меренештский оздоровительный комплекс «Днестровские зори».
Президент поставил задачу подготовить базы в Дубоссарском и Рыбницком районах к приему заболевших или подозреваемых в инфицировании граждан, проживающих в центре республики и на ее севере. В качестве возможных вариантов рассматриваются профилакторий ММЗ и инфекционная больница рыбницы. В Дубоссарах определились, что это будет местная ЦРБ. Детский оздоровительный лагерь пока в резерве. Объект не отапливается. При нынешнем температурном режиме нахождение в его помещениях граждан, особенно больных, нежелательно.
В ходе рабочей дискуссии Президент спрашивал об обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких. Их в Приднестровье 91, но в рабочем состоянии лишь 73. Глава государства поручил в срочном порядке собрать специалистов технической направленности, работающих в различных отраслях приднестровской экономики, провести оценку состояния оборудования и возможности их возвращения в строй. «Мы должны задействовать все ресурсы – материально-технические и трудовые. Что-то общими усилиями удастся отремонтировать, неподдающиеся ремонту аппараты ИВЛ могут пойти на запчасти. Даже если из 18 неработающих удастся запустить хотя бы один – это уже результат, уже чья-то спасенная жизнь», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Еще одно решение, принятое на заседании Оперативного штаба, – функционирование торговых объектов (кроме круглосуточных аптек) только до 21 часа. Это ограничение уже действует в Тирасполе. С сегодняшнего дня оно распространит свое действие по всей республике. Говорили на совещании о продовольственном обеспечении граждан. По заявкам граждан в микрорайоне Бендер «Северный» к шести часам утра доставили дополнительные объемы овощей, фруктов и цитрусовых (одних только лимонов, на дефицит которых сетовали местные жители, – 94 килограмма). Организована реализация по оптовым ценам с автомобилей. Что касается республики в целом: во всех населенных пунктах определены адреса, где будет организована централизованная выносная торговля плодоовощной продукцией. У местных производителей, в теплицах которых выращивается зелень на продажу, будет возможность кооперироваться и сдавать продукцию на реализацию в данных палатках.
Темой отдельного разговора в рамках заседания Оперативного штаба стала ситуация, сложившаяся накануне в профилактории «Солнечный», куда на карантин помещены сотрудники МГРЭС. По информации, озвученной Русланом Мовой, в коллективе нет понимания вынужденности и значимости принятых изоляционных мер. Несмотря на прилагаемые усилия для организации их быта и доставки к месту работы и обратно, некоторые сотрудники станции выражают явное недовольство происходящим. Дошло до нарушения общественного порядка. Сотрудниками правоохранительных органов приняты соответствующие меры, в том числе административного воздействия. Речь идет об аресте двоих нарушителей по решению Слободзейского суда на пять и десяток суток. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении одного лица уголовного дела. Любые попытки противодействия Оперативному штабу в работе, направленной на недопущение распространения в стране коронавируса, будут пресекаться, отмечалось на совещании. В случае необходимости, в условия изоляции поместят не только сотрудников МГРЭС, но и всех жителей Днестровска и села Незавертайловка, подчеркнул Президент, подводя черту под обсуждением данного вопроса. Ситуация на личном контроле Главы государства.
Возглавляющий Оперативный штаб Министр внутренних дел Руслан Мова озвучил и следующие данные по итогам минувшего дня. 11000 обращений на горячую линию (986 за истекшие сутки). 6500 подверженных санитарной обработке помещений и мест общего пользования. За прошлый день 1120 посещений сотрудниками милиции приднестровцев, находящихся на домашнем карантине. 9 граждан привлечены к административной ответственности за нарушение особого правового режима. Приостановлена деятельность еще восьми объектов торговли, признанных нарушителями. Проверена без малого сотня торговых точек на предмет исполнения норм законодательства о ценообразовании. Выявлено три случая необоснованного завышения цен (в Каменке и Рыбнице). Приняты соответствующие меры. Организована доставка 60 граждан, для которых посольством РФ зарезервирован чартерный рейс из аэропорта Кишинева в город Москва. Отказано во въезде 915 иностранцам. На территорию ПМР за вчерашние сутки въехали 158 граждан ПМР, еще около полусотни человек пересекли границу в приднестровском направлении по основаниям, установленным режимом ЧП. В выезде отказано 29 гражданам.
Дополнил информационную картину Министр иностранных дел ПМР. Виталий Игнатьев сообщил, что на молдавской границе остаются два автомобиля с медикаментами, предназначенными для приднестровцев. Пять фур, наконец, прошли все требуемые молдавской стороной административные процедуры и прибыли в республику. На подходе новые машины, груженные фармпродукцией, которую ждут в Приднестровье. Будет ли оформление столь же затяжным (первые простояли больше недели), покажет время. С трудностями столкнулись и поставщики иной продукции, к примеру, оборудования для организации в учреждениях образования дистанционного обучения, запустить которое в условиях повсеместного карантина необходимо в срочном порядке. Все эти вопросы решаются на уровне профильных министерств и ведомств. По поручению Вадима Красносельского о ситуации своевременно информируется международное сообщество.
Очередное заседание Оперативного штаба запланировано на утро понедельника – если иного не потребуют обстоятельства. president.gospmr.org