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Нарушителей самоизоляции уже выявляют с помощью цифровых камер и системы распознавания лиц

Нарушителей самоизоляции уже выявляют с помощью цифровых камер и системы распознавания лиц

26-летнему тираспольчанину, который должен был соблюдать карантин до 31 марта, но нарушил требование, грозит крупный штраф или админарест.

Молодого человека, передвигавшегося по центру столицы, распознала цифровая система, сообщается на сайте МВД ПМР.

Все, кто должен соблюдать карантин, внесены в специальную базу данных. И надеяться на "авось не узнает" - бесполезно.
Данная мера весьма эффективна в условиях противодействия распространения пандемии.

Тех, кто самостоятельно не может справиться с искушением нарушить самоизоляцию по месту жительства, будут изолировать принудительно - в изоляторы временного содержания городских и районных отделов внутренних дел.

mvdpmr.org
  • Вчера, 22:41
  • DTV
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