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Адреса объектов торговли плодоовощными товарами по г. Бендеры

Адреса объектов торговли плодоовощными товарами по г. Бендеры

В настоящее время на территории города (в разных микрорайонах) функционируют торговые павильоны и киоски по реализации сельскохозяйственной продукции с соблюдением карантинных мер:

Адреса объектов торговли плодоовощными товарами по г. Бендеры

На центральном рынке в крытом корпусе осуществляется торговля плодоовощной продукцией, фасованной в отдельные полиэтиленовые пакеты.

По состоянию на 27.03.2020 г. выданы разрешения на торговлю сельскохозяйственной продукцией с автомашины по следующим адресам:
- ул. Советская (в районе МУП «Бендерырынокторг»);
- в районе рынка «Борисовский рынок» (ул. 50 лет ВЛКСМ) или ул. Победы (в р-не магазина «Благода»);
- ул. Энгельса (у павильона «Комбикорма»);
- Гербовецкая угол Комсомольская, (с. Протягайловка).

Работа в данном направлении Государственной администрацией будет продолжена.

bendery-ga.org
  • Вчера, 22:54
  • DTV
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