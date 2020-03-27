В настоящее время на территории города (в разных микрорайонах) функционируют торговые павильоны и киоски по реализации сельскохозяйственной продукции с соблюдением карантинных мер:
На центральном рынке в крытом корпусе осуществляется торговля плодоовощной продукцией, фасованной в отдельные полиэтиленовые пакеты.
По состоянию на 27.03.2020 г. выданы разрешения на торговлю сельскохозяйственной продукцией с автомашины по следующим адресам: - ул. Советская (в районе МУП «Бендерырынокторг»); - в районе рынка «Борисовский рынок» (ул. 50 лет ВЛКСМ) или ул. Победы (в р-не магазина «Благода»); - ул. Энгельса (у павильона «Комбикорма»); - Гербовецкая угол Комсомольская, (с. Протягайловка).
Работа в данном направлении Государственной администрацией будет продолжена.