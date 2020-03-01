Министерство экономического развития Приднестровья опубликовало величину предельно допустимых розничных цен на молочную продукцию. Утверждение пределов допустимых цен на молочную продукцию стало вынужденной мерой. В адрес Минэкономразвития участились обращения граждан относительно увеличения цен в торговых точках на молочную продукцию. В список вошли молоко, кефир, творог, сливочное масло и спред.
Во внимание взяты цены трех приднестровских производителей.
В случае, если покупатель столкнется с завышением установленной ценовой границы, его просят незамедлительно сообщить об этом на электронную почту ведомства economy.pmr@gmail.com. При этом обязательно указать цены реализации продукта и торговую точку, где он продается.