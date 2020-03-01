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В молдавских больницах до 15 мая отменены все плановые операции

В молдавских больницах до 15 мая отменены все плановые операции

Все плановые госпитализации в лечебно-санитарных учреждениях отменены на время чрезвычайного положения, то есть до 15 мая. Решение было принято накануне на заседании чрезвычайно комиссии в правительстве, сообщает kp.md ссылаясь на publika.md.

Премьер-министр в РМ Ион Кику также объявил о выделении 19,5 миллионов леев на закупку экипировки для медработников. А для сотрудников МВД приобретут средства индивидуальной защиты на миллион леев.

Соблюдать режим самоизоляции премьер-министр призвал и всех остальных:

- Повторяю: будьте крайне осторожны и соблюдайте правила, особенно в свободную неделю. Все должны оставаться по домам. Если соблюдать это правило, не будет скачка в числе заболевших. В наших силах не допустить этого всплеска. Не нужно впадать в уныние, нужно проявить дисциплинированность.

kp.md
  • Сегодня, 13:02
  • DTV
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