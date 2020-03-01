Более 1000 жителей коммуны в итальянском регионе Ломбардия, эпицентре эпидемии Covid-19, по-видимому, невосприимчивы к новому вирусу. В коммуне Феррера-Эрбоньоне не было ни одного случая инфекции, пишет noi.md со ссылкой на Corriere della Serra.
Местных жителей призвали сдать анализы крови на присутствие антител, чтобы внести свой вклад в исследование.
Мэр и врач Джованни Фассина обратились к своим согражданам с просьбой до 2 апреля сдать биологические образцы.
«Мы выбрали Феррера-Эрбоньоне, потому что это сообщество, где еще не было ни одного случая заражения новым коронавирусом. Исследование с участием местных жителей может дать нам важные результаты, которые затем будут представлены вирусологам в поликлинике Сан-Маттео и научному комитету региона Ломбардия», – заявил директор неврологического института «Мондино» Ливио Тронкони.