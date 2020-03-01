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Жители одной из коммун в Ломбардии невосприимчивы к Covid-19

Жители одной из коммун в Ломбардии невосприимчивы к Covid-19

Более 1000 жителей коммуны в итальянском регионе Ломбардия, эпицентре эпидемии Covid-19, по-видимому, невосприимчивы к новому вирусу. В коммуне Феррера-Эрбоньоне не было ни одного случая инфекции, пишет noi.md со ссылкой на Corriere della Serra.

Местных жителей призвали сдать анализы крови на присутствие антител, чтобы внести свой вклад в исследование.

Мэр и врач Джованни Фассина обратились к своим согражданам с просьбой до 2 апреля сдать биологические образцы.

«Мы выбрали Феррера-Эрбоньоне, потому что это сообщество, где еще не было ни одного случая заражения новым коронавирусом. Исследование с участием местных жителей может дать нам важные результаты, которые затем будут представлены вирусологам в поликлинике Сан-Маттео и научному комитету региона Ломбардия», – заявил директор неврологического института «Мондино» Ливио Тронкони.

noi.md
  • Сегодня, 13:11
  • DTV
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