Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Союзмультфильм" создал серию специальных мини-роликов, в которых герои популярных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время эпидемии. Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои "Простоквашино" и "Оранжевой коровы" рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье", - рассказали в пресс-службе.
Анимационные ролики можно посмотреть на официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.