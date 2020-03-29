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"Союзмультфильм" создал серию мини-роликов о здоровье

"Союзмультфильм" создал серию мини-роликов о здоровье

Герои легендарных мультфильмов, в числе которых Карлсон и Винни-Пух, в специальных мини-роликах рассказывают о правилах поведения во время пандемии, призывая беречь здоровье и сохранять спокойствие, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Союзмультфильм" создал серию специальных мини-роликов, в которых герои популярных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время эпидемии. Карлсон, Винни-Пух, Бегемот, который боялся прививок, герои "Простоквашино" и "Оранжевой коровы" рассказывают о том, как сохранять спокойствие и беречь здоровье", - рассказали в пресс-службе.

Анимационные ролики можно посмотреть на официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

ria.ru
  • Сегодня, 13:58
  • DTV
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