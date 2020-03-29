Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Пожарные тушат возгорание сухого камыша в селе Гиска
В селе Гиска загорелся сухой камыш. Возгорание произошло на пустыре недалеко от жилых домов по ул. Ленина. Огонь распространялся стремительно, сообщает novostipmr.comпресс-служба МВД ПМР.
Треск и дым заметил начальник УИМ УВД г. Бендеры Олег Макаренко. Как раз в это время он возвращался домой со службы. Звонок на линии 101 приняли мгновенно.
Пожарный расчёт был на месте менее чем через 10 минут. Примерная площадь возгорания около 2 гектаров. После локализации огня специалисты выяснят причины пожара.
novostipmr.com
- Вчера, 20:06
- DTV
- Просмотров: 35
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.