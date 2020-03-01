На 20:30 в стационаре Слободзейской больницы находится 66 пациентов, из них девять несовершеннолетних. Количество заболевших COVID-19 – 18 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как средней степени тяжести. У троих – пневмония.
В числе заражённых четыре человека, пробы которых сегодня были отправлены и отработаны в г. Кишинёв, а также трое тираспольчан, результаты их анализов все ждали ещё со вчерашнего дня. Один из заболевших жителей столицы – мужчина 59 лет. В тяжёлом состоянии он был доставлен в инфекционный госпиталь из Республиканской клинической больницы. Сегодня из отделения пульмонологии, где инфицированный находился на стационарном лечении, в Слободзейскую ЦРБ были госпитализированы восемь человек с диагнозом «пневмония». Их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает пресс-служба МВД ПМР.
По решению Оперативного штаба всё отделение РКБ временно приостанавливает свою работу. Больные и медицинский персонал, контактировавшие с заражённым COVID-19 пациентом, в срочном порядке вывезены в г. Днестровск и размещены в профилактории «Солнечный». На период изоляции они будут находиться под пристальным наблюдением врачей. У всех будут взяты биопробы на исследование. В это же время в отделении пульмонологии РКБ будет проведена полная дезинфекция.
Всего же 29 марта в Слободзейскую ЦРБ доставлено 26 человек, в их числе жители Тирасполя, Бендер, Рыбницы, нескольких сёл Слободзейского и Рыбницкого районов. Их анализы отправят в Кишинёв. Вместе с ними повторно отвезут биопробы ещё двоих приднестровцев (жительницы г. Рыбница и бендерчанина). Результаты исследования их биоматериалов со вчерашнего дня так и остались неопределёнными.