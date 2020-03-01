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В Молдове 50 медиков заражены коронавирусом

В Молдове 50 медиков заражены коронавирусом

Общее число медработников, заразившихся коронавирусом в Молдове, достигает 50

Более того, из 32 новых случаев заражения почти половина - работники медицинской системы, включая четырех сотрудников частной лаборатории, а также девятерых врачей, 19 фельдшеров, семь медсестер и одного водителя скорой помощи.

Накануне власти подтвердили заражение еще 14 медицинских работников.

Из общего числа 12 медицинских работников были из Республиканской клинической больницы, 16 из Национального центра экстренной медицинской помощи, остальные из муниципальных и районных государственных медико-санитарных учреждений.

Одна из медсестер, у которой диагностирован коронавирус нового типа, прошла лечение и должна быть выписана, передает порталbloknot-moldova.md ссылаясь на agora.md.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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