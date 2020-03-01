Рабочую неделю Главы государства открыло заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса. Работу организовали в режиме видео-конференции. Среди тех, кто присутствовал непосредственно в переговорном кабинете Президента, – Министр по социально защите и труду Елена Куличенко. Вадим Красносельский сообщил, что с сегодняшнего дня она возглавит Минздрав. До сих пор руководивший этим ведомством Алексей Цуркан продолжит курировать данное направление в качестве заместителя Председателя Правительства ПМР. president.gospmr.org