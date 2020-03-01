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Решением Президента исполнять обязанности Министра здравоохранения ПМР будет действующий глава Минсоцзащиты Елена Куличенко

Решением Президента исполнять обязанности Министра здравоохранения ПМР будет действующий глава Минсоцзащиты Елена Куличенко

Рабочую неделю Главы государства открыло заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса. Работу организовали в режиме видео-конференции. Среди тех, кто присутствовал непосредственно в переговорном кабинете Президента, – Министр по социально защите и труду Елена Куличенко.
Вадим Красносельский сообщил, что с сегодняшнего дня она возглавит Минздрав. До сих пор руководивший этим ведомством Алексей Цуркан продолжит курировать данное направление в качестве заместителя Председателя Правительства ПМР.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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