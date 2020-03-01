В Молдове на утро 30 марта зарегистрировано 263 человека, больных коронавирусом. 127 человек были госпитализированы в больницу Тома Чорбэ. В кишиневской детской инфекционной больнице находятся 15 детей. Определенную часть зараженных составляют медики, парамедики, водители, полицейские, то есть те, кто контактировал с заболевшими, сообщает kp.md.
Ранее было составлено 1040 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, экономических агентов и транспортных компаний. Как правило, речь идет о людях, нарушивших режим карантина, о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне.