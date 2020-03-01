Заразившиеся COVID-19 государственные служащие получат от государства разовую помощь в размере 16 000 леев. Об этом заявил президент Игорь Додон.
«Было принято решение, что для госслужащих, заразившихся COVID-19, которых на данный момент насчитывается более 70 человек, государство предоставит разовую помощь в размере 16 000 леев. Более того, напоминаю, что для медицинских работников, работающих на первой линии, зарплата будет увеличена на 100%», — заявил Додон, передает noi.md ссылаясь на agora.md
Напомним, что власти недавно подтвердили заражение еще 14 медицинских работников. Таким образом, общее число сотрудников системы здравоохранения, которые заразились коронавирусом нового типа, достигло 50 человек. Также ранее было объявлено о заражении пяти сотрудников МВД. noi.md