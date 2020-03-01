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Кристина Лесник: ОБСЕ в Молдове необходимо вмешаться в обеспечение доступа врачей в Зону безопасности

Кристина Лесник: ОБСЕ в Молдове необходимо вмешаться в обеспечение доступа врачей в Зону безопасности

Кристина Лесник требует, чтобы ОБСЕ вмешалась в обеспечение доступа врачей в Зону безопасности.

Вице-премьер-министр по реинтеграции в РМ Кристина Лесник направила письмо Миссии ОБСЕ в Молдове, требуя вмешательства организации для обеспечения доступа врачей во все населенные пункты Зоны безопасности в контексте COVID-19, передает kp.md.

- Чувствительной проблемой является доступ врачей в 80 населенных пунктов, расположенных в Зоне безопасности. В большинстве из них работает только один медик, а некоторые из них живут на левом берегу Днестра и не могут добираться к месту работы, - сообщили в пресс-службе правительства.

Это происходит по причине того, что в приднестровский регион доступ возможен только для тех, кто обладает «приднестровскими документами», местом жительством в Зоне и представителям дипломатического корпуса. В тоже время любое лицо, предъявляющее молдавские документы подвергается 14-дневному карантину.

Исключение составляют только случаи, по которым достигнута взаимная договоренность – местные фермеры, ограниченное число полицейских и полицейских, сотрудники пенитенциарных учреждений и аварийные службы. В этой ситуации Кишинев предлагает проявить солидарность для преодоления этой ситуации и договориться о передвижениях врачей.

kp.md
  • Сегодня, 16:05
  • DTV
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