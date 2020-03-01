В период чрезвычайного положения подразделения РРЭО УГАИ МВД ПМР временно не ведут приём граждан. Станции техосмотра работают в прежнем режиме. Пройти технический осмотр транспортного средства необходимо не позднее срока, указанного в талоне, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Если истекает срок действия водительского удостоверения, обменять его на новое можно в течение 180 дней. Если водитель из-за введённого карантина не укладывается в отведённое время, этот вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
За подробной информацией необходимо обращаться в дежурную часть УГАИ по телефону 0 (533) 7-14-59 или писать на Viber +37353370409.