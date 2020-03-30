В инфекционный госпиталь продолжают поступать пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 21:00 в Слободзейской ЦРБ находилось 86 человек, в их числе 12 детей в возрасте от полутора месяцев до 14 лет. У всех выявлены первичные признаки заболевания: повышение температуры, кашель, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Среди доставленных сегодня в больницу – жители восьми населённых пунктов Приднестровья. Большинство из Тирасполя и Бендер. Также в ЦРБ был госпитализирован полуторагодовалый ребёнок – житель Республики Молдова. В момент, когда малыш почувствовал недомогание, семья из села Хаджимус Каушанского района находилась в Приднестровье.
Пациентам назначено специфическое лечение. Врачи наблюдают за изменениями состояния здоровья поступивших. Результаты анализов покажут – останутся они и дальше в стационаре или будут выписаны домой на амбулаторное лечение.
Продление режима ЧП было ожидаемо
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе ежедневного брифинга руководитель Оперативного штаба сообщил, что вирусологическая лаборатория Кишинёва работает сегодня в круглосуточном режиме. «Сто двадцать проб было направлено со всей РМ, 95 – из Приднестровья (большая часть из-за случая в РКБ, из-за халатности отдельных лиц). Мы будем рассчитывать на то, что врачи соблюдали все требования, которые предъявляются к лечению больных в нынешнее время – проводили дезинфекцию, кварцевание, – и что пробы будут отрицательными. Хотя надежд на это мало», – подчеркнул Руслан Мова.
Отдельное внимание было уделено ситуации, складывающейся на Молдавской ГРЭС. «Взаимоотношения между Молдавской ГРЭС и Оперативным штабом назвать благоприятными очень сложно. Те требования, которые предъявляют ко всем предприятиям, расположенным на территории нашей республики, представители Оперативного штаба и медработники, к большому сожалению, соблюдены не были. Впоследствии мы дадим правовую оценку действиям всех должностных лиц. Многие из них на первоначальном этапе вели себя деструктивно, – прокомментировал ситуацию вокруг Молдавской ГРЭС Руслан Мова в ходе брифинга. – Конфликты на территории нашего ведомственного санатория произошли по той причине, что людей попросту обманули. Рабочим было сообщено, что в «Солнечном» им нужно пробыть всего несколько часов, пока у них отберут биопробы. Им не объяснили, что карантинные мероприятия проводятся на протяжении минимум 14 дней», – прокомментировал ситуацию руководитель Оперативного штаба
Руслан Мова отметил, что в настоящее время очень важно всем максимально ограничить контакты с окружающими. «Мы, наблюдая за ситуацией изнутри, зная, как она развивается, понимали и понимаем, что нам не избежать большого количества заболевших. Кто-то даже не почувствует эту инфекцию, а кто-то перенесёт вирус тяжело. На сегодняшний день самая действенная мера защиты от COVID-19 – это самоизоляция. Поэтому сегодня мы за то, чтобы наибольшее количество людей оставались дома», – подчеркнул в ходе брифинга руководитель Оперативного штаба. mvdpmr.org