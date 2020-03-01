Вскоре в Монастыриском районе может возникнуть нехватка медработников, но на данный момент их достаточно.
В Тернопольской области в Монастыриском районе медперсонал начал писать заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом, заявил замглавы РГА Павел Дронь, пишет korrespondent.net ссылаясь на hromadske
"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят (работать - ред.), и будут приняты на работу другие", - сказал чиновник.
Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, на данный момент медиков достаточно.
Перед этим сообщалось, что на Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик. Среди зараженных: семь врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер.
Напомним, накануне Рада проголосовала за тройную доплату медикам, борющимся с COVID-19. korrespondent.net