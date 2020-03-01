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На Тернопольщине медики увольняются из-за COVID-19

На Тернопольщине медики увольняются из-за COVID-19

Вскоре в Монастыриском районе может возникнуть нехватка медработников, но на данный момент их достаточно.

В Тернопольской области в Монастыриском районе медперсонал начал писать заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом, заявил замглавы РГА Павел Дронь, пишет korrespondent.net ссылаясь на hromadske

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят (работать - ред.), и будут приняты на работу другие", - сказал чиновник.

Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, на данный момент медиков достаточно.

Перед этим сообщалось, что на Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик. Среди зараженных: семь врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер.

Напомним, накануне Рада проголосовала за тройную доплату медикам, борющимся с COVID-19.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:04
  • DTV
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