В условиях чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 на границе Украины с Молдовой осталось действующими лишь шесть пунктов пропуска, через которые можно проехать на автомобиле в РМ.
По данным Государственной пограничной службы Украины, это "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокказачье-Тудора", "Рени-Джурджулешть", "Табаки-Мирное" в Одесской области; Могилев-Подольський-Отачь - в Винницкой области и "Мамалига-Крива" в Черновицкой области, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Всего у Молдовы и Украины 67 общих пунктов перехода границы. Из них 25 - на центральном, приднестровском участке. Все КПП на приднестровском участке закрыты.
На остальном участке границы Украины и Молдовы после 15 марта оставалось действующими 11 КПП, теперь их количество сокращено до шести.