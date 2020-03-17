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Попасть в Молдову через Украину можно через шесть КПП

Попасть в Молдову через Украину можно через шесть КПП

В условиях чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 на границе Украины с Молдовой осталось действующими лишь шесть пунктов пропуска, через которые можно проехать на автомобиле в РМ.

По данным Государственной пограничной службы Украины, это "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокказачье-Тудора", "Рени-Джурджулешть", "Табаки-Мирное" в Одесской области; Могилев-Подольський-Отачь - в Винницкой области и "Мамалига-Крива" в Черновицкой области, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Всего у Молдовы и Украины 67 общих пунктов перехода границы. Из них 25 - на центральном, приднестровском участке. Все КПП на приднестровском участке закрыты.

На остальном участке границы Украины и Молдовы после 15 марта оставалось действующими 11 КПП, теперь их количество сокращено до шести.

point.md
  • Сегодня, 07:16
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