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С Китая хотят взыскать триллионы долларов за пандемию 

С Китая хотят взыскать триллионы долларов за пандемию 

В связи с пандемией по всему миру возникают различные инициативы. На этот раз с Китая хотят взыскать триллионы долларов из-за распространения коронавирусной инфекции.

Американский адвокат Ларри Клейман и его правозащитная организация Freedom Watch вместе с техасской компанией Buzz Photos подали иск против китайского правительства, китайской армии, Уханьского института вирусологии, директора Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и генерал-майора китайской армии Чэнь Вэя, передает weekend.rambler.ru.

Истцы хотят взыскать 20 триллионов долларов, утверждая, что коронавирус является результатом биологического оружия, подготовленного китайскими властями.

Они обвинили Китай в пособничестве оказании материальной поддержки злоумышленникам, заговоре с целью причинения вреда здоровью людей по всему миру, в том числе граждан США. Они утверждают, что вирус был выпущен из Института вирусологии в Ухане. Истцы заявили, что вирус COVID-19 был «разработан» Китаем для уничтожения массового населения.

weekend.rambler.ru
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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