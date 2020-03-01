В связи с пандемией по всему миру возникают различные инициативы. На этот раз с Китая хотят взыскать триллионы долларов из-за распространения коронавирусной инфекции.
Американский адвокат Ларри Клейман и его правозащитная организация Freedom Watch вместе с техасской компанией Buzz Photos подали иск против китайского правительства, китайской армии, Уханьского института вирусологии, директора Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и генерал-майора китайской армии Чэнь Вэя, передает weekend.rambler.ru.
Истцы хотят взыскать 20 триллионов долларов, утверждая, что коронавирус является результатом биологического оружия, подготовленного китайскими властями.
Они обвинили Китай в пособничестве оказании материальной поддержки злоумышленникам, заговоре с целью причинения вреда здоровью людей по всему миру, в том числе граждан США. Они утверждают, что вирус был выпущен из Института вирусологии в Ухане. Истцы заявили, что вирус COVID-19 был «разработан» Китаем для уничтожения массового населения.