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Албания отправляет 30 врачей и медсестер в Италию

Албания отправляет 30 врачей и медсестер в Италию

Правительство Албании - одной из самых бедных стран Европы, несмотря на проблемы с медицинским персоналом в стране, направило 30 медиков в Италию для борьбы с коронавирусом.

На аэродроме их лично провожал премьер-министр Эди Рама, подчеркнувший: "Сегодня мы все - итальянцы. Италия победит в этой битве!", передает noi.md ссылаясь на rg.ru.

Албании зафиксированы 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных исходов и 33 выздоровевших. Для противодействия распространению эпидемии и проведения своевременной диагностики населения местные власти "призвали на службу" две тысячи врачей-пенсионеров.

noi.md
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
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