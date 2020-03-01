Правительство Албании - одной из самых бедных стран Европы, несмотря на проблемы с медицинским персоналом в стране, направило 30 медиков в Италию для борьбы с коронавирусом.
На аэродроме их лично провожал премьер-министр Эди Рама, подчеркнувший: "Сегодня мы все - итальянцы. Италия победит в этой битве!", передает noi.md ссылаясь на rg.ru.
Албании зафиксированы 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных исходов и 33 выздоровевших. Для противодействия распространению эпидемии и проведения своевременной диагностики населения местные власти "призвали на службу" две тысячи врачей-пенсионеров.