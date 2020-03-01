1 апреля в Верховном Совете состоится второе чрезвычайное заседание. На первом, 18 марта, депутаты утвердили указ президента Вадима Красносельского о введении в Приднестровье до 5 апреля режима чрезвычайного положения. 30 марта глава государства внес изменения в указ №98, которые продлевают срок действия режима ЧП до 45 суток, то есть еще на 26 дней. В повестке чрезвычайного заседания один вопрос – утверждение поправок к указу президента о режиме ЧП. Такое решение принял сегодня Президиум Верховного Совета, сообщается пресс-службой ведомства.
1 апреля состоится и очередное пленарное заседание Верховного Совета. В его повестку дня войдут законопроекты, требующие безотлагательного рассмотрения. Это меры поддержки граждан, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции подвергаются дополнительному риску. Это, в том числе, проект государственной целевой программы, направленной на профилактику ВИЧ/СПИД-инфекций на 2020–2024 годы. Как отметил глава парламентского комитета по социальной политике Сергей Чебан, этот документ необходимо принять во втором, окончательном чтении. Это даст возможность профинансировать все запланированные программой мероприятия.
«Режим чрезвычайного положения не отменяет работу высшего законодательного органа власти. Надо продолжать финансирование государственных целевых программ. Важно поддержать людей с онкозаболеваниями, тех, кто болеет туберкулезом, ВИЧ/СПИД-инфекциями», – подчеркнул Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Завтра же депутаты рассмотрят проект постановления Верховного Совета об утверждении реестра равнозначных наименований местных Советов народных депутатов ПМР. Принятия этого документа ждёт Центральная избирательная комиссия, пояснил председатель Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.