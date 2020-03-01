Об этом сообщил на брифинге Руслан Мова. Уже завтра с таким предложением на сессии Верховного Совета ПМР выступит руководитель Оперативного штаба.
«К этой категории предлагается отнести не только людей старше 60 лет, но и всех лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Список тех, кто может оказаться в группе риска, сегодня готовит министерство здравоохранения», - отметил руководитель Оперштаба.
Работодателям, чьи сотрудники страдают хроническими заболеваниями и могут оказаться уязвимыми, будет настоятельно рекомендовано отправить этих работников в отпуск, сообщается на сайте МВД ПМР.
«Оперативный штаб в свою очередь сделает всё возможное, чтобы создать им комфортные условия: доставить еду, пенсию, оказать необходимую помощь. Мы должны их обезопасить!», - подчеркнул Руслан Мова.