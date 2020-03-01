Плановое заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения на территории ПМР вируса прошло в режиме видео-конференции. На связи с Президентом – руководство штаба, законодательной и исполнительной ветвей власти, министерств и ведомств, напрямую или косвенно задействованных в антикоронавирусной работе. Руслан Мова озвучил оперативную информацию о развитии ситуации. На данный момент в Слободзейском госпитале находятся 80 человек. Четверо из них – дети. Семь из 38 результатов, полученных за последние сутки из кишиневской лаборатории, оказались положительными. Среди них и пробы умершей пациентки. Таким образом, в Приднестровье зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Лабораторно не подтверждено пока наличие коронавируса у другой скончавшейся в Слободзейской больнице женщины – жительницы Слободзеи, у которой диагностирована двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета. Не было коронавирусной инфекции в организме умершего 70-летнего пациента, также госпитализированного с двусторонним воспалением легких вкупе с почечной недостаточностью, проинформировал участников заседания Руслан Мова.
Руководитель штаба рассказал, что захоронение умерших носителей коронавируса будет проходить с принятием особых мер предосторожности. Перечень рекомендаций уже разработан. На территорию ПМР въехало накануне 56 граждан ПМР, выехало из республики 40. Не иссякает поток звонков на горячую телефонную линию. Накануне их поступило свыше 1100 (всего зафиксировано 13500 обращений). Продолжается дезинфекция помещений и мест общественного пользования: на санобработку 8700 помещений израсходовано 42 тонны дезраствора. Не зарегистрировано нарушений карантинного толка среди организаций сферы торговли (проверено за день 1210 объектов). Не выявлено по итогам проведенных сотрудниками ОБЭП контрольных мероприятий и фактов завышения цен. Менее сознательны частные лица: по итогам 1200 вчерашних проверок граждан, которым предписана самоизоляция, за нарушение требований особого правого режима к ответственности привлечены 9 человек (всего за период действия чрезвычайного положения – 59).
Новый для сотрудников органов внутренних дел функционал – проверка лечебных учреждений на соблюдение медперсоналом ограничительных и защитных мер. Этому направлению Президент поручил уделить повышенное внимание, так как практика показала, что рассчитывать на сознательность медиков приходится не всегда. Это подтвердили инспекционные посещения медучреждений, осуществленные руководством штаба по всей республике вчера и сегодня. Решено не в рекомендательном, а в приказном порядке запретить медикам принимать граждан, посещающих поликлиники по причинам, не связанным с оказанием срочной медицинской помощи. Особый разговор об открытии или получении больничных листов: штабом введен запрет на оформление этих документов в регистратурах медучреждений. В случае отсутствия технической возможности реализации электронного документооборота заявление должно приниматься в телефонном режиме, а бланк доставляться по адресу получателя. Надобность в нахождении профильных врачей в кабинетах сведена к нулю, в связи с чем в учреждениях будет организовано дежурство, а остальных медиков максимально задействуют в медобслуживании граждан на дому – по вызову. Еще одна тема, приобретающая все большую актуальность, – лабораторные исследования анализов граждан на выявление коронавируса. Учитывая активное распространение вируса и растущий спрос на данный вид исследований, Молдова может в какой-то момент не справиться с наплывом проб. Приднестровье должно быть готово к любому развитию событий, потому необходимо приложить все возможные усилия для организации лабораторных исследований внутри страны, нацелил Президент. По его поручению собрана рабочая группа профильных специалистов, представляющих различные учреждения, которая уже изучает внутренние возможности государства. Рассматривается несколько потенциальных баз. Изучается опыт других государств. Уже завтра рабочая группа выедет в Кишинев, чтобы проконсультироваться с молдавскими коллегами. Параллельно ведутся консультации с белорусскими специалистами.
Среди первостепенных задач, поставленных Главой государства, – организация максимального количества койко-мест в разных точках республики на случай массового распространения вируса. По мнению Вадима Красносельского, необходимо подготовить базы для одномоментного размещения не менее 2000 человек. Президент подчеркнул, что все бюрократические процедуры должны уйти на второй план: главное сейчас привести в порядок, оснастить, обеспечить средствами защиты, оборудованием и лекарственными препаратами все потенциальные площадки медизоляторов. Немаловажно и кадровое обеспечение, подчеркнул Вадим Красносельский. В штабе аккумулируется информация о возможностях и потребностях всех медучреждений данного толка.
Говорили на совещании и о продовольственной безопасности. В условиях общемирового ограничения импорта необходимо пересмотреть экспортную политику, считает Президент ПМР. По его словам, государству необходимы резервы на случай вызванного пандемией затяжного международного карантина. Вадим Красносельский поручил создать при правительстве комиссию, без разрешения которой вывоз продовольственных товаров из Приднестровья будет невозможен. Что касается торговли внутри страны, то для минимизации межличностных контактов реализация гражданам продукции со складов и практика самовывоза покупателем товара запрещены. Доступным остается механизм адресной доставки покупки.
Гражданам, лишенным из-за введения режима чрезвычайного положения возможности заработка средств к существованию, как и простаивающим хозяйствующим субъектам, будет оказана господдержка. Предлагаемые правительством меры, в том числе о выдаче продуктовых наборов семьям, в которых воспитываются дети, питавшиеся в школах и детсадах за счет государственной поддержки, обсуждаются в Верховном Совете. Соответствующие законопроекты предстоит рассмотреть завтра. Рассмотрение рабочей повестки предварит II чрезвычайное пленарное заседание, посвященное обсуждению указа Президента о продлении действия в Приднестровье особого правового режима. president.gospmr.org