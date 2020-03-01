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У встречавшегося с Путиным главврача больницы в Коммунарке диагностировали COVID-19 =

У встречавшегося с Путиным главврача больницы в Коммунарке диагностировали COVID-19 =

У главврача инфекционного центра в Коммунарке, где лежат заразившиеся коронавирусом, Дениса Проценко диагностировали COVID-19. Об этом стало известно 31 марта. На прошлой неделе Денис Проценко встречался в своей больнице с Владимиром Путиным.

31 марта Проценко написал у себя в фейсбуке, что чувствует себя «вполне хорошо». Он рассказал, что изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы.

У встречавшегося с Путиным главврача больницы в Коммунарке диагностировали COVID-19 =

24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Президент встречался с Денисом Проценко. Они пожали друг другу руки и разговаривали без защитных масок. На этой встрече присутствовали также мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков 31 марта заверил, что с Владимиром Путиным все в порядке. По его словам, президента регулярно тестируют на коронавирус, передаетnoi.md ссылаясь на РИА Новости.

  • Сегодня, 20:19
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