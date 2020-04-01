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По данным Оперштаба

По данным Оперштаба

По состоянию на 8:00 первого апреля в инфекционном госпитале Слободзейской ЦРБ находится 71 пациент, из них 10 – дети.
За сутки в отделение госпитализировано 10 человек, часть пациентов выписана, передает пресс-служба МВД ПМР.

Восемнадцать биопроб, из количества направленных вчера в вирусологическую лабораторию Кишинёва, отрицательные. Три ещё находятся в работе. Результаты анализов, в том числе умершей 59-летней женщины, медики ожидают.

На сегодняшний день в Приднестровье зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19. Один человек умер.

Состояние пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» средней степени тяжести, кроме одного мужчины. Его состояние специалисты оценивают как стабильно тяжёлое.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:38
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