По состоянию на 8:00 первого апреля в инфекционном госпитале Слободзейской ЦРБ находится 71 пациент, из них 10 – дети. За сутки в отделение госпитализировано 10 человек, часть пациентов выписана, передает пресс-служба МВД ПМР.
Восемнадцать биопроб, из количества направленных вчера в вирусологическую лабораторию Кишинёва, отрицательные. Три ещё находятся в работе. Результаты анализов, в том числе умершей 59-летней женщины, медики ожидают.
На сегодняшний день в Приднестровье зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19. Один человек умер.
Состояние пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» средней степени тяжести, кроме одного мужчины. Его состояние специалисты оценивают как стабильно тяжёлое. mvdpmr.org