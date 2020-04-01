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Статистика денежных переводов

Статистика денежных переводов

В течение первых двух месяцев 2020 года через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов поступило в Приднестровье порядка 15 миллионов в долларовом эквиваленте. Это больше аналогичного прошлогоднего уровня на 6,1%. Причем в феврале в республику поступило средств почти на один миллион больше январского показателя.

На международную систему «Золотая Корона» пришлось 44,3% от общего объёма полученных переводов. Помимо данного оператора достаточно популярными среди населения оставались международная сеть «Western Union – 24,2% и «Contact» – 13,9%. Далее следуют «Юнистрим» – 9,8%, «MoneyGram» – 7,8% и «Blizko» – 0,1%, передает newspmr.com.

Наибольший объём осуществлённых транзакций был зарегистрирован из стран СНГ – 65,7% от общей суммы поступивших переводов. Частные трансферты из стран Европейского союза составили 15,6%, из остальных стран – 18,7%.

По отношению к базисному периоду 2019 года сложившаяся динамика была положительной по всем направлениям: рост поступлений из стран Содружества составил 7,2%, из стран ЕС – 20,7% из прочих стран – 2,4% соответственно.

Ключевыми направлениями поступления личных трансфертов в Приднестровскую Молдавскую Республику стали Россия, Израиль, США, Италия, Германия, Польша, Украина, Турция, Чехия и Великобритания. На эти государства пришлось 89,4% совокупного финансового потока. В сопоставимом периоде 2019 года – те же 89,4%.

Основной страной-донором по-прежнему остается Российская Федерация. Её доля, как и годом ранее, составила 62,2%. Значительные суммы также были получены из Израиля – 9,0% от общего объёма ремитенций, США – 3,9%, Италии – 3,5% и Германии – 3,2%.

В валютной структуре входящих трансфертов традиционно превалировал доллар США – 52,5% от общей суммы транзакций. Далее следуют переводы в российских рублях – 28,8% и евровалюте – 18,7%. Доля операций в молдавских леях очень незначительная – 0,1%. В отчетном периоде отмечено ослабление позиций американской валюты в пользу российского рубля и евро.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
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