В связи с введением чрезвычайного положения ввиду угрозы распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики короновирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), а также в рамках усиления карантинного режима с целью защиты жизни и здоровья граждан, -
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения ограничить перемещение на территории города Бендеры (с селами Гиска, Протягайловка) гражданам:
а) возрастом 60 лет и старше; б) детям и подросткам; в) не задействованным в производственном процессе или служебной деятельности. Исключение составляют следующие случаи: а) передвижение по служебным делам при наличии справки работодателя об осуществлении лицом производственного процесса или служебной деятельности; б) передвижение в целях приобретения продуктов питания и медикаментов в ближайших от дома магазинах и аптеках; в) передвижение, поездки, связанные с получением неотложной медицинской помощи; г) передвижение, поездки, связанные с погребением родственников. 2. Руководителям организаций всех форм собственности предоставить сотрудникам (работникам), задействованным в процессе или служебной деятельности соответствующие справки. 3. Гражданам, находящимся в общественных местах и на улицах города Бендеры (с селами Гиска, Протягайловка) иметь при себе паспорт. 4. Помощнику Главы государственной администрации по СМИ и координационной деятельности опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Государственной администрации города Бендеры. 5. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на Управление внутренних дел г. Бендеры. 6. Общий контроль возложить на Председателя Оперативного штаба по г. Бендеры. 7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Р.Д. Иванченко
В Бендерах ограничат продажу средств защиты и дезинфекторов
В одни руки единовременно будут отпускать не более 9 масок, не более 50 перчаток и не более 3 флаконов антисептика. Аптеки, которые осуществляют свою деятельность после 21-00ч., продолжат работу, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Напомним, ранее глава подписал решение, согласно которому торговля в Бендерах осуществляется до 21-00ч.
Решение от 30.03.2020г. № 562 "О внесении изменений и дополнения в Решение Государственной администрации города Бендеры от 28 марта 2020 года №000553 "Об изменении графика работы объектов торговли продовольственными товарами, расположенных на территории города Бендеры (с селами Гиска, Протягайловка)"