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1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры

1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры

1 апреля – скорбная дата в истории города. В этот день 28 лет назад был расстрелян автобус с рабочими хлопкопрядильной фабрики и автомобиль с сотрудниками ГАИ. В результате нападения ОПОНовцев при исполнении служебного долга пострадали милиционеры, мирные жители.

Ежегодно ветераны боевых действий, сотрудники министерства внутренних дел, школьники и просто жители города приходили к месту трагедии, чтобы почтить память жертв молдавской агрессии. Сегодня, в связи с действующим в Приднестровье режимом чрезвычайного положения митинга не было.

От имени всего приднестровского народа возложили цветы и выразили благодарность Героям Президент ПМР Вадим Красносельский, Министр Внутренних Дел Приднестровья, Министр по социально защите и труду, Глава города Бендеры и Председатель городского Совета народных депутатов г. Бендеры.

Не изменяя традиции в 6 утра Виктор Березянский, командир рабочего отряда ополчения БОЭРЗ 1992 г., представители общественных организаций и горожане пришли почтить память и возложить цветы к месту трагедии.

Виктор Березянский накануне этой даты, опубликовал у себя на странице в одной из социальных сетей, свои мысли и воспоминания.

«1 апреля в 6 часов утра мы приходим на одно из исторических мест нашего города на ул. Совхозную, где уже в наше время совершили подвиг сотрудники милиции и рабочий отряд работников БОЭРЗ с гвардейцами, защищая покой горожан от террористической группы националистов Молдовы в 1992г.

В период развала СССР и образования самостоятельных государств к власти в Молдавии пришли национал - фашисты и организовали Республику Молдова, проповедуя превосходство одной нации над другими. Приднестровцы остались верны решению референдума о сохранении равноправного многонационального государства.

В период создания и формирования органов государственной власти нашей Республики, в том числе и милиции, сотрудников не хватало. И тогда было принято решение о создании рабочих отрядов из работников предприятий город , в целях укрепления обороны и правопорядка в городе. В их число вошел и рабочий отряд нашего завода БОЭРЗ прикомандированный в состав Республиканской Гвардии. Совместное патрулирование проводилось и днем и ночью в целях безопасности наших граждан.

1 апреля были расстреляны 2 патрульных автомобиля:

1-й - милицейский РАФ, погибли: - 2 милиционера и 2-е были ранены, один и них умер от полученных ранений, а другой слава Богу жив и сейчас.

2-й – был УАЗик ремзавода, погибли трое - командир группы из Республиканской Гвардии и 2 молодых работника БОЭРЗ. Еще были ранены 2-а работника нашего завода, к сожалению они умерли.

Позже попал под обстрел и рейсовый автобус, в котором были жертвы и среди мирных граждан спешащих на работу.

Именно трагедия этого дня заставила осмыслить происходящие события в 1992 г. и побудило тогда, многих встать на защиту города от фашизма, не предав памяти наших предков.

Весть о гибели и ранении наших заводчан от национал –фашистов РМ потрясла весь наш коллектив, в то же время наш заводской рабочий отряд численностью 150 чел. продолжал и далее выполнять функции по охране и защите города до 1 августа. Имея определенные успехи в освобождении города от оккупации в 1992г.

Вот ежегодно, в очередной раз в канун 28 лет после тех событий, в этот день утром, к 6 часам, мы приходим по зову совести, поклониться месту гибели и почтить память всех наших боевых товарищей.

Вечная память погибшим и умершим Защитникам Приднестровья!

Командир рабочего отряда ополчения БОЭРЗ 1992г.»
Текст и пунктуация автора сохранена.
  • Сегодня, 19:38
  • DTV
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