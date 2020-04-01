В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, в условиях ограничения прав граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства на свободу передвижения по территории Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить, что на период чрезвычайного положения граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.
2. При режиме самоизоляции допускается покидать жилые помещения при наличии объективной необходимости исключительно в следующих случаях:
а) следования к ближайшим торговым объектам для приобретения продуктов питания, медико-фармацевтической продукции и предметов первой необходимости;
б) обращения за медицинской помощью;
в) следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы либо передвижения по территории Приднестровской Молдавской Республики, непосредственно связанного с осуществлением деятельности либо исполнением должностных обязанностей, при наличии справки, выданной соответствующим органом государственной власти и управления, государственным органом, органом местного самоуправления или организацией, независимо от форм собственности, при определении необходимости нахождения данного сотрудника на рабочем месте для обеспечения деятельности соответствующих органов или организаций в условиях чрезвычайного положения;
г) выгула домашних животных (собак) на расстоянии, не превышающем 100 (ста) метров от места жительства или пребывания;
д) выноса твёрдых бытовых отходов до ближайшего места накопления таких отходов;
е) доставки продуктов питания, медико-фармацевтической продукции, предметов первой необходимости и оказания иной бытовой помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе;
ж) передвижения в связи с организацией и проведением похорон близких родственников при наличии подтверждающей документации о смерти лица и состоянии в родственных отношениях;
з) в иных исключительных случаях, не терпящих отлагательства, при наличии разрешения, выданного по результатам рассмотрения обращения, поступившего в адрес Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
Настоящий пункт не распространяет свое действие на лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции (изоляции) и подлежащих обязательному медицинскому наблюдению в течение 14 (четырнадцати) суток.
3. При осуществлении передвижения на территории Приднестровской Молдавской Республики в случаях, определённых в части первой пункта 1 настоящего Указа, гражданам Приднестровской Молдавской Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц правомочных органов документы, удостоверяющие личность, содержащие информацию о регистрации по месту жительства, либо документы, удостоверяющие личность, и иные документы, удостоверяющие регистрацию по месту пребывания.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.