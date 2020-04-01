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Зеленский попросил у Эрдогана медицинскую помощь

Зеленский попросил у Эрдогана медицинскую помощь

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию относительно распространения коронавируса и предоставление медицинской помощи. Об этом сообщает Офис президента, передает korrespondent.net.

Отмечается, что собеседники обсудили меры, которые принимаются в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан от пандемии. Был достигнут ряд практических договоренностей относительно координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями.

"Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны относительно поставок респираторов и защитных костюмов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен отправить в помощь Италии медиков и спирт. Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, сообщил Арсен Аваков. Президент поддержал такую ​​поддержку.

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korrespondent.net
  • Вчера, 20:04
  • DTV
  • Просмотров: 37
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