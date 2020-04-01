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Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии госграницы под водой и землей в сторону частного дома на территории Украины.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили нелегальный трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области на границе. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 2 апреля, передает korrespondent.net.

"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск – Кучурган в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из Приднестровья в Украину, – говорится в сообщении.

Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе

Госпогранслужба Украины обнаружила трубопровод на границе
Фото: Госпогранслужба Украины

13 декабря 2019 года сообщалось об обнаружении еще одного такого трубопровода в этом же Раздельнянском районе. Тогда правоохранители выявили также четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров.

Ранее в Черновицкой области пограничники обнаружили недостроенный трубопровод для перемещения сигарет в Румынию. Злоумышленники планировали поставлять сигареты через границу по канализационным трубам.


korrespondent.net
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
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