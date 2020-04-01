Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии госграницы под водой и землей в сторону частного дома на территории Украины. Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили нелегальный трубопровод в Раздельнянском районе Одесской области на границе. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 2 апреля, передает korrespondent.net.
"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск – Кучурган в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из Приднестровья в Украину, – говорится в сообщении.
Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото: Госпогранслужба Украины
13 декабря 2019 года сообщалось об обнаружении еще одного такого трубопровода в этом же Раздельнянском районе. Тогда правоохранители выявили также четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров.
Ранее в Черновицкой области пограничники обнаружили недостроенный трубопровод для перемещения сигарет в Румынию. Злоумышленники планировали поставлять сигареты через границу по канализационным трубам.