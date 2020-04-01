По состоянию на 10:00 второго апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 56 пациентов, из них четверо детей. За сутки поступило 13 человек. Выписано – 28.
По словам Кристины Албул, мужчина в тяжёлом состоянии по-прежнему находится в реанимации. Состояние остальных заболевших COVID-19 пациентов средней степени тяжести, передает пресс-служба МВД ПМР.
Сегодня стали известны результаты исследования 16 биоматериалов, отправленных вчера в Кишинёв. Все они отрицательные. С утра в лабораторию столицы РМ доставлены пробы ещё 22 приднестровцев. Медики ждут ответа.