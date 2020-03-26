Сингапур — одна из немногих стран, сумевших остановить распространение коронавируса на своей территории.
Сейчас границы города-государства закрыты, а возможные пути заражения строго контролируются, что позволяет властям не вводить карантин. В частности, все школы и предприятия продолжают работать в обычном режиме, передает hightech.plus
Залог успеха Сингапура — массовое тестирование, а также отслеживание всех случаев заражения. Последнего удалось добиться за счет высокотехнологичных инструментов — например, специального приложения для смартфона.
Программа под названием TraceTogether отслеживает местоположение пользователей и с помощью постоянно включенного Bluetooth замеряет их расстояние до других людей. Для идентификации она использует номер мобильного телефона, который по сингапурским законам привязан к анонимному идентификационному номеру.
При сближении с человеком, у которого был положительный результат теста на коронавирус, TraceTogether подает тревожный сигнал. Аналогичным образом приложение реагирует на тех, кто может быть потенциальным источником угрозы.
В случае необходимости программа сама отправляет данные пользователя властям, чтобы тем могли оперативно протестировать его на COVID-19.
Как отмечает Business Insider, во многих западных странах, например, США, использование таких программ противоречит законам о защите конфиденциальных данных. В частности, в Америке запрещается передача информации о здоровье людей между больницами, властями и третьими лицами.
В дополнение к приложению правительство Сингапура дважды в день рассылает гражданам оповещения по WhatsApp. В них сообщается о количестве зараженных, предполагаемых местах вспышек и профилактических мерах, способных защитить от болезни.
Цифровые инструменты — не единственное средство борьбы с коронавирусом, которое используют в Сингапуре. Также здесь проводят массовое тестирование за счет государства и оплачивают все расходы граждан на лечение от COVID-19.