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В Сингапуре технологии сами решают, кого приоритетно тестировать на коронавирус

В Сингапуре технологии сами решают, кого приоритетно тестировать на коронавирус

Сингапур — одна из немногих стран, сумевших остановить распространение коронавируса на своей территории.

Сейчас границы города-государства закрыты, а возможные пути заражения строго контролируются, что позволяет властям не вводить карантин. В частности, все школы и предприятия продолжают работать в обычном режиме, передает hightech.plus

Залог успеха Сингапура — массовое тестирование, а также отслеживание всех случаев заражения. Последнего удалось добиться за счет высокотехнологичных инструментов — например, специального приложения для смартфона.

Программа под названием TraceTogether отслеживает местоположение пользователей и с помощью постоянно включенного Bluetooth замеряет их расстояние до других людей. Для идентификации она использует номер мобильного телефона, который по сингапурским законам привязан к анонимному идентификационному номеру.

При сближении с человеком, у которого был положительный результат теста на коронавирус, TraceTogether подает тревожный сигнал. Аналогичным образом приложение реагирует на тех, кто может быть потенциальным источником угрозы.

В случае необходимости программа сама отправляет данные пользователя властям, чтобы тем могли оперативно протестировать его на COVID-19.

Как отмечает Business Insider, во многих западных странах, например, США, использование таких программ противоречит законам о защите конфиденциальных данных. В частности, в Америке запрещается передача информации о здоровье людей между больницами, властями и третьими лицами.

В дополнение к приложению правительство Сингапура дважды в день рассылает гражданам оповещения по WhatsApp. В них сообщается о количестве зараженных, предполагаемых местах вспышек и профилактических мерах, способных защитить от болезни.

Цифровые инструменты — не единственное средство борьбы с коронавирусом, которое используют в Сингапуре. Также здесь проводят массовое тестирование за счет государства и оплачивают все расходы граждан на лечение от COVID-19.

hightech.plus
  • Сегодня, 10:25
  • DTV
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