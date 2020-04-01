Dnestr.TV

 
0

Новые реалии для безналичных расчетов

Новые реалии для безналичных расчетов

В рамках заседания Президиума Правительства рассмотрели и вопрос, связанный с безналичными расчетами. Денежные банкноты – один из способов передачи вирусной инфекции COVID-19, обозначил в начале выступления заместитель председателя ПРБ. Так, по данным ВОЗ, дольше всего вирусная инфекция задерживается на банкнотах, изготовленных из полимерных материалов – до 9-10 суток, на бумажных – до четырех суток, сообщается на сайте Правительства.

«Сегодня многие центробанки мира проводят дезинфекцию денежных средств. Карантинные мероприятия проводятся и нами в том числе. Как одна из мер, нацеленная на сокращение воздействия вирусной инфекции на население, которое пользуется наличными средствами, есть предложение о внесение изменений в законы, которые позволили бы развивать безналичные расчеты», - отметил Алексей Мельник.

Первая из предлагаемых мер – с 1 января 2021 года все юридические лица должны будут предоставить возможность рассчитываться в безналичном порядке. «То есть иметь у себя в торговых точках терминалы, которые принимают карты выпущенные банками-резидентами», - пояснил Алексей Мельник.

Исключения составят места, где невозможно подключение сети Интернет.

Если же юрлицо не будет предоставлять возможность безналичного расчета, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафных санкций. Данная норма начнет действовать с 1 июля будущего года.

Также изменения предполагают и перечисление заработных плат бюджетников в 100% случаев на карту (сейчас этот процент составляет 85-90%).

«Очень многие люди получают заработную плату и довольствие военнослужащие в банках, то есть пользуются платежными системами НПС и картой «Радуга». Мы предлагаем данную норму, чтобы она была введена с 1 июля 2020 года. Считаем, достаточно этих трех месяцев, чтобы все бюджетные получатели смогли перейти на безналичную форму», - сказал зампред ПРБ.

Среди предложений отметил Алексей Мельник и предоставление на законодательном уровне альтернативы пенсионерам получать пенсию на карту или наличными средствами. Сегодня среди старшего поколения приднестровцев выплаты безналично получают порядка 33% граждан.

«По такому пути идут многие страны, и не один такой механизм реализуют. Данного рода предложения вносилось давно: больше года назад и дискуссии продолжались и продолжатся сейчас. Но считаю, что режим ЧП и специфика распространения инфекции говорят о том, что принятие таких мер не только созрело, но и перезрело: их принимать надо было бы гораздо раньше», - акцентировал внимание в завершении Премьер-министр Александр Мартынов.

Члены Президиума единогласно поддержали проект. Далее его направят на рассмотрение в Администрацию Президента, после чего документ поступит в парламент.
gov-pmr.org
Фото:novostipmr.com
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна