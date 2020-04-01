В рамках заседания Президиума Правительства рассмотрели и вопрос, связанный с безналичными расчетами. Денежные банкноты – один из способов передачи вирусной инфекции COVID-19, обозначил в начале выступления заместитель председателя ПРБ. Так, по данным ВОЗ, дольше всего вирусная инфекция задерживается на банкнотах, изготовленных из полимерных материалов – до 9-10 суток, на бумажных – до четырех суток, сообщается на сайте Правительства.
«Сегодня многие центробанки мира проводят дезинфекцию денежных средств. Карантинные мероприятия проводятся и нами в том числе. Как одна из мер, нацеленная на сокращение воздействия вирусной инфекции на население, которое пользуется наличными средствами, есть предложение о внесение изменений в законы, которые позволили бы развивать безналичные расчеты», - отметил Алексей Мельник. Первая из предлагаемых мер – с 1 января 2021 года все юридические лица должны будут предоставить возможность рассчитываться в безналичном порядке. «То есть иметь у себя в торговых точках терминалы, которые принимают карты выпущенные банками-резидентами», - пояснил Алексей Мельник.
Исключения составят места, где невозможно подключение сети Интернет.
Если же юрлицо не будет предоставлять возможность безналичного расчета, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафных санкций. Данная норма начнет действовать с 1 июля будущего года.
Также изменения предполагают и перечисление заработных плат бюджетников в 100% случаев на карту (сейчас этот процент составляет 85-90%).
«Очень многие люди получают заработную плату и довольствие военнослужащие в банках, то есть пользуются платежными системами НПС и картой «Радуга». Мы предлагаем данную норму, чтобы она была введена с 1 июля 2020 года. Считаем, достаточно этих трех месяцев, чтобы все бюджетные получатели смогли перейти на безналичную форму», - сказал зампред ПРБ.
Среди предложений отметил Алексей Мельник и предоставление на законодательном уровне альтернативы пенсионерам получать пенсию на карту или наличными средствами. Сегодня среди старшего поколения приднестровцев выплаты безналично получают порядка 33% граждан.
«По такому пути идут многие страны, и не один такой механизм реализуют. Данного рода предложения вносилось давно: больше года назад и дискуссии продолжались и продолжатся сейчас. Но считаю, что режим ЧП и специфика распространения инфекции говорят о том, что принятие таких мер не только созрело, но и перезрело: их принимать надо было бы гораздо раньше», - акцентировал внимание в завершении Премьер-министр Александр Мартынов.
Члены Президиума единогласно поддержали проект. Далее его направят на рассмотрение в Администрацию Президента, после чего документ поступит в парламент. gov-pmr.org Фото:novostipmr.com