В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года "Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации Приднестровской Молдавской Республики" (СЗМР 94-4), в связи с вступлением в силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года №127 "О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года №98 "О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 20-14), определяющего категории граждан, в отношении которых применяются ограничения и объём данных ограничений:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШИЛА:
1. Руководителям организаций всех форм собственности предоставить сотрудникам (работникам), задействованным в процессе или служебной деятельности соответствующие справки.
2. Гражданам, находящимся в общественных местах и на улицах города Бендеры (с селами Гиска, Протягайловка) необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц правомочных органов документы, удостоверяющие личность, содержащие информацию о регистрации по месту жительства, либо документы, удостоверяющие личность, и иные документы, удостоверяющие регистрацию по месту пребывания.
3. Помощнику Главы государственной администрации по СМИ и координационной деятельности опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Государственной администрации города Бендеры.
4. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на Управление внутренних дел г. Бендеры.
5. Общий контроль возложить на Председателя Оперативного штаба по г. Бендеры.
6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.