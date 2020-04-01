Повод для моего обращения к вам сегодня совершенно понятен. Это – пандемия COVID-19, распространение коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе в Приднестровье.
Вы все являетесь свидетелями происходящего, владеете информацией. На основании данных, которые есть в сети Интернет, на телевидении и в других источниках, можно сделать выводы, что на сегодняшний день известны два сценария распространения коронавирусной инфекции – азиатский и европейский. Возможно, после появятся и другие сценарии, но пока мы можем говорить только о двух вариантах.
В чем суть азиатского сценария? Это, конечно, заболевшие, умершие, но в то же время – это оперативное принятие карантинных мер, жесткая изоляция, самодисциплина людей, что позволило в минимальные сроки ликвидировать пандемию в азиатских странах.
Что показал европейская практика борьбы с коронавирусом? Несвоевременное введение карантинных мер, отсутствие жесткой изоляции и дисциплины на начальном этапе. Это привело к распространению вируса и, конечно, связано с большим процентом гибели людей.
У нас есть выбор. Коронавирус – это новый вызов всему человечеству. Во все времена в мире происходили события, которые делили жизнь на «до» и «после». Это войны, катастрофы, революции. В настоящее время мы являемся свидетелями нового вызова: это пандемия, эпидемия COVID-19, которая тоже разделила время на «до» и «после». Что делать нам? По какому пути пойти? Какой выбор сделать? Выбор зависит от цели. Наша цель – в максимальной степени сохранить здоровье и жизни людей. Поэтому те средства, к которым мы прибегаем, оправданы обозначенной целью – сберечь жизни и здоровье приднестровских граждан.
В Приднестровье еще 31 января этого года, согласно указу Президента, были приняты меры по недопущению в республику граждан из дальнего зарубежья, из тех государств, где были выявлены первые очаги COVID-19. Эти меры были своевременны. Мы ограничили доступ и тем самым не дали возможность распространения у нас на ранней стадии данной болезни. Хотя при этом мы слышали критику и от европейских структур, и от молдавских руководителей. Они говорили о том, что это преждевременно, что проблем нет и не будет. Это была их халатность, и за это они поплатились.
2 марта мы уже создали Оперативный штаб. Я взял управление процессом под свою личную ответственность. 16 марта подписан указ Президента о введении режима чрезвычайного положения, уже 18 марта депутаты Верховного Совета утвердили правовую обоснованность данного указа. 1 апреля мы продлили чрезвычайное положение и усилили меры карантина.
Уважаемые приднестровцы!
Прошу вас относиться к происходящему с пониманием. Все делается не ради галочки, не ради формально принятого решения. Это сделано ради вас. Никакой указ, никакой закон не может заставить человека быть ответственным. Все зависит от конкретного гражданина, от его сознательности, дисциплины и понимания существующей проблемы.
Прежде всего, хочу обратиться к работникам системы здравоохранения. Конечно, основная нагрузка, основной удар придется именно на вас. Вы находитесь на первой линии обороны. Вы первые встречаете опасность. Поэтому я как Президент изначально стал требовать защиты работников здравоохранения. Благодаря нашей самодостаточности мы сумели в кратчайшие сроки произвести маски, защитные халаты. Мы успели закупить дополнительные средства защиты и дезинфекции. Будем распределять нагрузку на все Приднестровье, чтобы не только Слободзея принимала на себя удар пандемии COVID-19.
Волна, конечно, захлестнет. Будут и заболевшие, и потери. Уже есть потери. Но в наших силах их минимизировать. В Молдове, к примеру, уже заболело 80 врачей. Это большое количество. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, медики. Думайте о себе, будьте профессионалами. Встречая опасность, будьте к этому готовы. Не пренебрегайте элементами защиты. Не ставьте под удар себя, свой коллектив и своих близких.
Конечно, не только работники здравоохранения участвуют в мероприятиях по минимизации распространения коронавирусной инфекции. Это и сотрудники МВД, иных силовых структур и предприятий. Обращаюсь к данным сотрудникам и к их руководителям. Думайте о своих людях. При исполнении служебных обязанностей защищайте своих людей.
Сделано уже немало. За время действия чрезвычайного положения подвергнуто дезинфекции более десяти тысяч объектов нашей республики. Израсходовано свыше 50 тонн дизраствора. Проверено большое количество объектов общественного питания и торговли. Граждане, которые прибыли из дальнего и ближнего зарубежья, находятся в условиях самоизоляции. Существует жесткий контроль. Работники милиции контролируют исполнение карантина на территории Приднестровья, оберегают граждан от контактов с потенциальными больными. Работают все: от Президента до рядового чиновника и сотрудника. Это правильно. Только консолидировав управление, жесткое управление, мы сможем достичь успеха.
Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые граждане Приднестровья. Будьте сознательны! Исполняйте требования карантина! Я взываю к вашей сознательности, ответственности и дисциплине! Помните: именно от вас зависит жизнь ваших близких, родных, ваша жизнь и здоровье.
Никакой паники не должно быть. Растерянность недопустима. Тех, кто пытается спекулировать на беде, как и тех, кто будет закатывать истерики, уверяю, мы поставим на место. Республика в полном объеме обеспечена продуктами питания и всем необходимым для жизни в условиях пандемии. Ежедневно ведется мониторинг и контроль. Многие коммерческие структуры предложили и уже оказывают посильную помощь руководству государства: они также нацелены на борьбу с пандемией и несут персональную и личную ответственность за свои действия. Это радует. Радует, что есть неравнодушные люди. Те, кто может пожертвовать финансы, жертвуют финансы, те, кто может оказать личную посильную помощь, оказывают личную посильную помощь. Есть врачи-добровольцы, которые изъявили желание быть в первых рядах в борьбе с этим злом, с пандемией.
Уважаемые приднестровцы.
Я надеюсь, что вы меня услышали. Уверяю: я буду рядом с каждым, с каждым гражданином Приднестровской Молдавской Республики. Здоровья вам. Не болейте, будьте дисциплинированы и ответственны. Вместе мы с минимальными потерями сумеем побороть этот вызов, сохраним приднестровский народ и приднестровское государство.