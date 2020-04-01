По состоянию на 17:30 второго апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 48 человек, из них четверо детей. Днём в ЦРБ поступило три больных. Некоторые пациенты выписаны на амбулаторное лечение. Они будут находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых терапевтов, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, коронавирусподтверждён у 32 приднестровцев. Два человека умерли. В Слободзейском инфекционном госпитале лечение проходят 29 пациентов. Одна женщина находится в Кишинёве. Напомним, семья из трёх человек из Бендер гостила в одном из сёл района Штефан-Водэ РМ. С симптомами коронавируса 26 марта родные были доставлены в инфекционную больницу им. Тома Чорба. У женщины диагноз подтвердился, анализы проб её супруга и сына отрицательные.
Медики ждут результаты 22 биопроб, отправленных сегодня в лабораторию столицы РМ. mvdpmr.org