Dnestr.TV

 
0

По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 17:30 второго апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 48 человек, из них четверо детей. Днём в ЦРБ поступило три больных. Некоторые пациенты выписаны на амбулаторное лечение. Они будут находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых терапевтов, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, коронавирусподтверждён у 32 приднестровцев. Два человека умерли. В Слободзейском инфекционном госпитале лечение проходят 29 пациентов. Одна женщина находится в Кишинёве. Напомним, семья из трёх человек из Бендер гостила в одном из сёл района Штефан-Водэ РМ. С симптомами коронавируса 26 марта родные были доставлены в инфекционную больницу им. Тома Чорба. У женщины диагноз подтвердился, анализы проб её супруга и сына отрицательные.

Медики ждут результаты 22 биопроб, отправленных сегодня в лабораторию столицы РМ.
mvdpmr.org
  • Вчера, 17:48
  • DTV
  • Просмотров: 94
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна